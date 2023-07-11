Финский министр-любитель гей-парадов исполнил гимн УПАшни

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Министр по европейским делам и управлению собственностью Андерс Адлеркройц записал ролик, где он исполняет на виолончели мелодию песни «Червона калына», которая в Первую мировую была неофициальным гимном сражавшихся против России в составе австро-венгерской армии украинских Сечевых стрельцов, а во Вторую мировую – уже неофициальным гимном гитлеровских коллаборационистов из УПА.

Адлеркройц опубликовал видео по случаю юбилея 500 дней с начала российской СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина борется за свою независимость, но также и за независимость Европы. Финляндия рядом с вами, сегодня и завтра», – написал Адлеркройц в аннотации.

К слову, этот министр не так давно, агитируя за вступление Финляндии в НАТО, перешел во время речи в парламенте на русский, чтобы убедить соседей из России, что, якобы, приближение враждебного блока вплотную к её границам ничем не угрожает.

Адлеркройц также известен как любитель посещать гей-парады.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что на Западе не могут не знать историю «Червоной калины», а потому, фактически, финский чиновник демонстрирует поддержку нацистов.

«После того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин, да еще и представляющая Социал-демократическую партию, посетила похороны одного из нацистских боевиков в Киеве, уже ничему удивляться не приходится. Теперь вот финский министр сыграл на виолончели гимн нацистских коллаборационистов Украины. Наверняка выбор именно этой песни не случаен. Как не случаен и выбор лозунга бандеровцев, который стал официальным на Украине и повторяется политиками Европы. Это лишнее свидетельство того, что нынешняя Европа уверенно скатывается к оправданию, а дальше и к героизации нацизма как такового», – сказал Корнилов «ПолитНавигатору».