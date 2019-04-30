Финский политолог: Россия не отзовет своего посла из Белоруссии

30.04.2019, Москва, Елена Острякова

Россия не отзовет своего посла Михаила Бабича из Минска несмотря на все резкие высказывания в его адрес белорусского МИДа.

Об этом в эфире белорусского филиала Радио Свобода заявил эксперт Финского института международных дел Аркадий Мошес.

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«Кремль вообще не соглашался в последнее десятилетие на шаги, которые даже косвенно могли быть интерпретированы как принятые под давлением. Надо было попытаться не давать Бабичу агреман. Теперь снявши голову по волосам не плачут. Он быстро превращается из технической фигуры в реального тяжеловеса в этих отношениях. Добиться его отзыва будет практически невозможно», – сказал Мошес.

Вместе с тем, полагает он, дискуссии вокруг фигуры посла, позволяют не выводить их на самый высокий уровень и помогают сохранять благопристойный фасад союзничества.

«До Бабича была тишь да гладь да Божья благодать. Понятно, что господин Бабич был направлен в Минск с миссией эпатировать, взболтать эту воду, четко показать, что больше проблемы замалчиваться не будут. Дискуссия ведется вокруг его фигуры и стиля поведения, чтобы не ставить в лоб другие вопросы. Мы же понимаем, что украинский МИД или президент никогда не скажут, что в проблемах виноват Путин», – отметил эксперт.

Он видит функцию нового российского посла в том, чтобы открыто ставить на повестку дня проблемы в российско-белорусских отношениях.

«Россия хочет понижать уровень субсидирования, и Бабич об этом говорит открыто. Кроме того, он имеет функцию установления прямых связей с экономическими субъектами, частью бюрократии и Русского мира Белоруссии. Эти люди будут видеть, что в Минске есть человек, который четко и недвусмысленно интерпретирует российское официальное видение нынешней и будущей ситуации в российско-белорусских отношениях», – резюмировал Мошес.