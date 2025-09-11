Финский военкор: Укрофашизм захватил умы многих людей в Скандинавии

Михаил Рябов.  
11.09.2025 18:05
  (Мск) , Москва
Победа антироссийских сил на выборах в Норвегии – закономерный итог многолетнего оболванивания населения через СМИ, получавших деньги по программам USAID и фондов Сороса. Однако ситуация может измениться.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал журналист из Финляндии Кости Хайсканен.

«Скандинавские страны напоминают злобных троллей, которые соревнуются, кто дальше плюнет в сторону России. Конечно, в этой гонке лидирует Финляндия. Норвегия – богатая страна, но в последнее время, увы, курс там такой же, как и в других скандинавских странах – «в одной упряжке скачут в бездну».

Раньше с Российской Федерацией имели и хорошие контракты, и участвовали во многих программах по освоению Баренцева моря и Арктики. Думаю, как и в Финляндии, больше всего страдают жители пограничных областей.

Например, в Финляндии инфраструктура развивалась, когда Ленинградская область, Санкт-Петербург ездили отдыхать в любую погоду и везли деньги. И в Норвегии люди озабочены сейчас тем, сколько стоит лосось, а не сколько денег потратить на танки для ВСУ.

Я уверен, что русофобская стена неизбежно рухнет. Для этого есть несколько предпосылок. Безусловно, важна победа России на фронте. Но многое будет зависеть от развития отношений России и США.

Вспомните, как в Овальном кабинете Дональд Трамп «не узнал» Александра Стубба, хотя тот уверял, что они дружили и играли в гольф. А тут вдруг он его не узнал!

Дональд Трамп так показал Стуббу: каждый сверчок должен знать свой шесток.

Кстати, сам Стубб сегодня опять в Киеве и заявил, что Зеленского уже видит больше, чем свою жену. Финляндия встала на военные рельсы. В финских школах стали делать заводы БПЛА.

Однако все скандинавские страны озабочены, как пойдут у Трампа отношения с РФ. Конечно, саммит в Аляске напугал мировые элиты, гадающие, что же будет дальше.

Укрофашизм захватил умы многих людей в Скандинавии. Это было сделано через СМИ. Сейчас, когда Трамп стал президентом, упразднены многие институты, через которые финансировались антироссийские фейки. И это – еще одна предпосылка для изменения ситуации к лучшему».

