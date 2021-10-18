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18.10.2021 22:30 (Мск), Тирасполь, София Русу
 
Авторская колонка, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Финт Игоря Додона. Ребрендинг Партии социалистов или банальное бегство

Игорь Додон отказался от мандата депутата Парламента Республики Молдова, куда был избран на июльских...

Игорь Додон отказался от мандата депутата Парламента Республики Молдова, куда был избран на июльских выборах в составе Блока коммунистов и социалистов, а также ушел с поста председателя Партии социалистов, руководство которой вскоре перейдет к коллективному органу управления.

Додон заявил сегодня, что не видит смысла работать в нынешнем парламенте, не боится остаться без иммунитета и намерен продемонстрировать «более эффективную деятельность» на других постах. В качестве «лидера оппозиции» с «народной повесткой» он намерен совершать поездки по стране, посетить каждое село Молдовы, «быть более активным среди людей».

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Политик планирует также заняться углублением отношений Молдовы с Россией. Он сообщил, что возглавит организацию «Молдавско-российский союз деловых людей», соучредителем которой с российской стороны выступает бизнес-ассоциация «Деловая Россия».

Эксперты по просьбе «ПолитНавигатора» говорят о том , что стоит за решением Игоря Додона, годится ли экс-президент и теперь уже экс-депутат на роль лидера оппозиции, будет ли его работа на этом поприще эффективнее вне стен парламента и что он сможет сделать для российско-молдавских отношений.

Александр Кориненко, политолог:

Уход Игоря Додона из парламента и с поста руководителя партии вполне логичен. Президентские выборы проиграны, на парламентских выборах Блок коммунистов и социалистов не смог взять большинство. Действительно, Партия социалистов ассоциируется непосредственно с экс-президентом. Именно благодаря ему она прошла в парламент и добилась таких значительных результатов.

Сейчас важно, чтобы ПСРМ не повторила судьбу Партии коммунистов образца 2009-2014 гг., необходимо дать дорогу молодым и амбициозным. Тем более что Игорь Додон не уходит вообще из жизни страны, а займет новый и важный пост уже в деловой молдо-российской среде.

Не думаю, что уход Игоря Додона отразится на рейтингах партии. Его уход был ожидаем, слухи об этом циркулировали давно. С партии будут сняты даже некоторые вопросы, так как невыполненные обещания социалистов ассоциируются непосредственно с ее лидером.

Роль лидера оппозиции, на мой взгляд, он будет выполнять определенный период, пока не наберут популярность новые лидеры левого фланга. Все-таки, Игорь Додон – в первую очередь хороший экономист и менеджер, и он будет полезен в этой роли в деловых отношениях Москвы и Кишинева.

У России сейчас нет другой весомой силы для политического сотрудничества. Конечно, Москва видит, в первую очередь, своим основным партнером ПСРМ с любым лидером. Полагаю, что Игорь Додон будет весьма эффективно выполнять функции делового посредника между Молдовой и Россией, учитывая его высокий статус, опыт и годами наработанные связи.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития: 

Решение Игоря Додона произвести рокировку в ПСРМ – упразднить пост председателя и передать управление партии коллективному органу – это может быть запоздалое и вынужденное, но вполне трезвое решение. Если бы оно последовало год назад, возможно, социалистам удалось бы получить больше мандатов на досрочных парламентских выборах.

Факт в том, что личный рейтинг Игоря Додона и рейтинг ПСРМ на протяжении последнего года медленно, но неуклонно снижались. Купировать это падение не помогли ни союз с Партией коммунистов, ни первые ошибки действующей власти. После электоральных провалов 2020-2021 гг. левый политический фланг в Молдове оказался в глубоком нокауте.

Причем на фоне стагнирующего Блока коммунистов и социалистов на левом фланге так и не появилось альтернативы. Платформа «Гражданский конгресс» пока не смогла консолидировать ни разочаровавшихся избирателей социалистов, ни протестный электорат. «Наша партия» Ренато Усатого продолжает падение в неизвестном направлении. Каких-то новаций ожидают от Ирины Влах и Иона Чебана. Одно понятно:  если сейчас левые сами не произведут перегруппировку своих сил, то, в конце концов, это сделают их оппоненты справа, используя ресурс своих «партнеров по развитию».

В Партии социалистов, очевидно, сознают, что без смены имиджа и появления новых лиц будущего у партии нет. Какие-то попытки двигаться в этом направлении мы видели и раньше: в последние месяцы Игорь Додон намеренно снижал свою активность, давая дорогу молодым, но проверенным однопартийцам; совсем недавно была озвучена и тут же отвергнута идея о слиянии ПСРМ и ПКРМ. И вот сейчас появилось это решение.

Заметно, что Додон не желает отпускать рычаги управления партией и намерен сохранить себя в качестве политика первого эшелона. При этом он пытается создать и пространство для обновления партии.

Нынешнее решение – это однозначно движение в верном направлении, но пока оно выглядит половинчатым и несмелым, поскольку слишком много оговорок и предусловий. Так доверие избирателей не возвратить. Возможно, дальнейший ход событий придаст уверенности этому движению.

В целом время для перезагрузки левого фланга выбрано удачно: неопределенность с заключением нового газового контракта, произвол властей в отношении Генерального прокурора Александра Стояногло, обострение пандемии и целый ворох других проблем, с которыми Майя Санду и пропрезидентская партия PAS не справляются. Шансы у левых в Молдове есть, но как показали, например, недавние протесты в поддержку Стояногло, для настоящего успеха пассионарности у них пока не хватает.

Игорь Додон понимает, что российское направление – это, мягко говоря, не конек команды Санду, при этом молдавская экономика по-прежнему не может обойтись без российских рынков и энергоносителей. Соответственно, Додону важно застолбить за собой невостребованную правыми сферу экономического сотрудничества с Россией, чтобы удержать поддержку той части молдавского бизнеса, который связан с Россией, и тех экспортеров, которые не смогут найти себе место на рынках ЕС.

Игорь Тулянцев, политолог, председатель общественного совета «За свободную Родину»

Игорь Додон – это абсолютно системный политик, который всегда, во все времена двигался по течению. Он никогда не был самостоятельным. Сначала он двигался в фарватере ПКРМ, потом ушел под покровительство Влада Плахотнюка, возглавив Партию социалистов. Он никогда ни с кем не боролся, никогда не отстаивал свою политическую позицию – по сути, ее и не было. Он всегда находился в тепличных условиях, прикрываясь «старшим братом».

После того как в Молдове состоялась «революция послов», и Влад Плахотнюк покинул страну, Додон остался один на один со своими оппонентами. Сейчас, оказавшись в оппозиции и понимая, что с Майей Санду и партией PAS договориться не удастся, Додон соскакивает с дистанции – у него просто нет другого выхода. Для него это абсолютно чужеродная среда.

В качестве реального оппозиционера, без договорняков и откатов, Додон просто не сможет существовать. К тому же за все время пребывания во власти у него появилось множество «скелетов в шкафу». Этими скелетами может заняться Генеральная прокуратура республики Молдова. Додон не готов, будучи довольно состоятельным человеком, терять все во имя каких-то реальных политических целей. Поэтому – извольте! Не для этого Игорь Николаевич шел в политику, чтобы бороться, а договариваться ему сегодня не с кем.

Как расценят уход Додона его избиратели? Тут уже все показали прошедшие парламентские выборы. Рейтинг ПСРМ резко упал – как раз благодаря участию Додона в мутных проектах Плахотнюка. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что Додон был якорем у ПСРМ. Вопрос в другом: избиратели социалистов сейчас увидят, в какой именно момент для партии Додон сбегает. Это лишний раз подтвердит его образ труса в общественном сознании граждан.

Едва ли работа Додона на новом поприще будет эффективной. Человек, который оставляет оппозиционную партию в парламенте и уходит, объясняя это тем, что ему там нечего делать, не может быть эффективен. Хотя, в данном случае он нанесет меньше вреда партии, чем если бы он остался в парламенте. Скорее всего, он просто бежит от возможных проблем, а все партийные неудачи попробует сбросить на кого-то из своих преемников.

Игорь Додон заявил, что собирается работать на укрепление отношений Молдовы с Россией. Но, находясь во власти, Додон фактически ничего не сделал для развития  дружеских отношений между Кишиневом и Москвой.

Да, Додон ездил в Москву и встречался с руководством России. Да, Додон позировал на Красной площади во время Парада Победы. Да, Додон постоянно говорил о стратегическом партнерстве с Россией. Если этого достаточно, то в таком формате он может продолжать свою «важную» миссию, и не находясь в парламенте.

В реальности, к примеру, подконтрольный Додону Координационный совет по телерадиовещанию продолжил линию Плахотнюка – он направо и налево штрафовал ТВ каналы с российским контентом за вещание на русском языке. Я уж молчу про то, что канал «РТР-Молдова» оштрафовали за трансляцию Парада Победы на Красной площади, который принимал Владимир Путин.

Видные общественные деятели, которые при Плахотнюке получили статус персон нон-грата, при Додоне также не могли заезжать в Молдову. Да и в любой сфере, какой ни коснись, была полнейшая стагнация двусторонних отношений.

Европейская интеграция осталась приоритетом во внешней политике Молдовы. НАТОвские инструкторы продолжили инструктаж Минобороны Молдовы. В приднестровском вопросе – давление на Тирасполь со стороны Кишинева только усилилось. Да, да – это все было при правлении Додона. Можно продолжить этот длинный список «решенных» экс-президентом вопросов.

Рассчитывает ли еще Москва на Додона как на пророссийского политика? Очень надеюсь, что она благословила его на сегодняшние шаги.

 

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