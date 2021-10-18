Финт Игоря Додона. Ребрендинг Партии социалистов или банальное бегство

18.10.2021 22:30 (Мск), Тирасполь, София Русу

Игорь Додон отказался от мандата депутата Парламента Республики Молдова, куда был избран на июльских выборах в составе Блока коммунистов и социалистов, а также ушел с поста председателя Партии социалистов, руководство которой вскоре перейдет к коллективному органу управления.

Додон заявил сегодня, что не видит смысла работать в нынешнем парламенте, не боится остаться без иммунитета и намерен продемонстрировать «более эффективную деятельность» на других постах. В качестве «лидера оппозиции» с «народной повесткой» он намерен совершать поездки по стране, посетить каждое село Молдовы, «быть более активным среди людей».

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Политик планирует также заняться углублением отношений Молдовы с Россией. Он сообщил, что возглавит организацию «Молдавско-российский союз деловых людей», соучредителем которой с российской стороны выступает бизнес-ассоциация «Деловая Россия».

Эксперты по просьбе «ПолитНавигатора» говорят о том , что стоит за решением Игоря Додона, годится ли экс-президент и теперь уже экс-депутат на роль лидера оппозиции, будет ли его работа на этом поприще эффективнее вне стен парламента и что он сможет сделать для российско-молдавских отношений.

Александр Кориненко, политолог:

Уход Игоря Додона из парламента и с поста руководителя партии вполне логичен. Президентские выборы проиграны, на парламентских выборах Блок коммунистов и социалистов не смог взять большинство. Действительно, Партия социалистов ассоциируется непосредственно с экс-президентом. Именно благодаря ему она прошла в парламент и добилась таких значительных результатов.

Сейчас важно, чтобы ПСРМ не повторила судьбу Партии коммунистов образца 2009-2014 гг., необходимо дать дорогу молодым и амбициозным. Тем более что Игорь Додон не уходит вообще из жизни страны, а займет новый и важный пост уже в деловой молдо-российской среде.

Не думаю, что уход Игоря Додона отразится на рейтингах партии. Его уход был ожидаем, слухи об этом циркулировали давно. С партии будут сняты даже некоторые вопросы, так как невыполненные обещания социалистов ассоциируются непосредственно с ее лидером.

Роль лидера оппозиции, на мой взгляд, он будет выполнять определенный период, пока не наберут популярность новые лидеры левого фланга. Все-таки, Игорь Додон – в первую очередь хороший экономист и менеджер, и он будет полезен в этой роли в деловых отношениях Москвы и Кишинева.

У России сейчас нет другой весомой силы для политического сотрудничества. Конечно, Москва видит, в первую очередь, своим основным партнером ПСРМ с любым лидером. Полагаю, что Игорь Додон будет весьма эффективно выполнять функции делового посредника между Молдовой и Россией, учитывая его высокий статус, опыт и годами наработанные связи.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития:

Решение Игоря Додона произвести рокировку в ПСРМ – упразднить пост председателя и передать управление партии коллективному органу – это может быть запоздалое и вынужденное, но вполне трезвое решение. Если бы оно последовало год назад, возможно, социалистам удалось бы получить больше мандатов на досрочных парламентских выборах.

Факт в том, что личный рейтинг Игоря Додона и рейтинг ПСРМ на протяжении последнего года медленно, но неуклонно снижались. Купировать это падение не помогли ни союз с Партией коммунистов, ни первые ошибки действующей власти. После электоральных провалов 2020-2021 гг. левый политический фланг в Молдове оказался в глубоком нокауте.

Причем на фоне стагнирующего Блока коммунистов и социалистов на левом фланге так и не появилось альтернативы. Платформа «Гражданский конгресс» пока не смогла консолидировать ни разочаровавшихся избирателей социалистов, ни протестный электорат. «Наша партия» Ренато Усатого продолжает падение в неизвестном направлении. Каких-то новаций ожидают от Ирины Влах и Иона Чебана. Одно понятно: если сейчас левые сами не произведут перегруппировку своих сил, то, в конце концов, это сделают их оппоненты справа, используя ресурс своих «партнеров по развитию».

В Партии социалистов, очевидно, сознают, что без смены имиджа и появления новых лиц будущего у партии нет. Какие-то попытки двигаться в этом направлении мы видели и раньше: в последние месяцы Игорь Додон намеренно снижал свою активность, давая дорогу молодым, но проверенным однопартийцам; совсем недавно была озвучена и тут же отвергнута идея о слиянии ПСРМ и ПКРМ. И вот сейчас появилось это решение.

Заметно, что Додон не желает отпускать рычаги управления партией и намерен сохранить себя в качестве политика первого эшелона. При этом он пытается создать и пространство для обновления партии.

Нынешнее решение – это однозначно движение в верном направлении, но пока оно выглядит половинчатым и несмелым, поскольку слишком много оговорок и предусловий. Так доверие избирателей не возвратить. Возможно, дальнейший ход событий придаст уверенности этому движению.

В целом время для перезагрузки левого фланга выбрано удачно: неопределенность с заключением нового газового контракта, произвол властей в отношении Генерального прокурора Александра Стояногло, обострение пандемии и целый ворох других проблем, с которыми Майя Санду и пропрезидентская партия PAS не справляются. Шансы у левых в Молдове есть, но как показали, например, недавние протесты в поддержку Стояногло, для настоящего успеха пассионарности у них пока не хватает.

Игорь Додон понимает, что российское направление – это, мягко говоря, не конек команды Санду, при этом молдавская экономика по-прежнему не может обойтись без российских рынков и энергоносителей. Соответственно, Додону важно застолбить за собой невостребованную правыми сферу экономического сотрудничества с Россией, чтобы удержать поддержку той части молдавского бизнеса, который связан с Россией, и тех экспортеров, которые не смогут найти себе место на рынках ЕС.

Игорь Тулянцев, политолог, председатель общественного совета «За свободную Родину»

Игорь Додон – это абсолютно системный политик, который всегда, во все времена двигался по течению. Он никогда не был самостоятельным. Сначала он двигался в фарватере ПКРМ, потом ушел под покровительство Влада Плахотнюка, возглавив Партию социалистов. Он никогда ни с кем не боролся, никогда не отстаивал свою политическую позицию – по сути, ее и не было. Он всегда находился в тепличных условиях, прикрываясь «старшим братом».

После того как в Молдове состоялась «революция послов», и Влад Плахотнюк покинул страну, Додон остался один на один со своими оппонентами. Сейчас, оказавшись в оппозиции и понимая, что с Майей Санду и партией PAS договориться не удастся, Додон соскакивает с дистанции – у него просто нет другого выхода. Для него это абсолютно чужеродная среда.

В качестве реального оппозиционера, без договорняков и откатов, Додон просто не сможет существовать. К тому же за все время пребывания во власти у него появилось множество «скелетов в шкафу». Этими скелетами может заняться Генеральная прокуратура республики Молдова. Додон не готов, будучи довольно состоятельным человеком, терять все во имя каких-то реальных политических целей. Поэтому – извольте! Не для этого Игорь Николаевич шел в политику, чтобы бороться, а договариваться ему сегодня не с кем.

Как расценят уход Додона его избиратели? Тут уже все показали прошедшие парламентские выборы. Рейтинг ПСРМ резко упал – как раз благодаря участию Додона в мутных проектах Плахотнюка. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что Додон был якорем у ПСРМ. Вопрос в другом: избиратели социалистов сейчас увидят, в какой именно момент для партии Додон сбегает. Это лишний раз подтвердит его образ труса в общественном сознании граждан.

Едва ли работа Додона на новом поприще будет эффективной. Человек, который оставляет оппозиционную партию в парламенте и уходит, объясняя это тем, что ему там нечего делать, не может быть эффективен. Хотя, в данном случае он нанесет меньше вреда партии, чем если бы он остался в парламенте. Скорее всего, он просто бежит от возможных проблем, а все партийные неудачи попробует сбросить на кого-то из своих преемников.

Игорь Додон заявил, что собирается работать на укрепление отношений Молдовы с Россией. Но, находясь во власти, Додон фактически ничего не сделал для развития дружеских отношений между Кишиневом и Москвой.

Да, Додон ездил в Москву и встречался с руководством России. Да, Додон позировал на Красной площади во время Парада Победы. Да, Додон постоянно говорил о стратегическом партнерстве с Россией. Если этого достаточно, то в таком формате он может продолжать свою «важную» миссию, и не находясь в парламенте.

В реальности, к примеру, подконтрольный Додону Координационный совет по телерадиовещанию продолжил линию Плахотнюка – он направо и налево штрафовал ТВ каналы с российским контентом за вещание на русском языке. Я уж молчу про то, что канал «РТР-Молдова» оштрафовали за трансляцию Парада Победы на Красной площади, который принимал Владимир Путин.

Видные общественные деятели, которые при Плахотнюке получили статус персон нон-грата, при Додоне также не могли заезжать в Молдову. Да и в любой сфере, какой ни коснись, была полнейшая стагнация двусторонних отношений.

Европейская интеграция осталась приоритетом во внешней политике Молдовы. НАТОвские инструкторы продолжили инструктаж Минобороны Молдовы. В приднестровском вопросе – давление на Тирасполь со стороны Кишинева только усилилось. Да, да – это все было при правлении Додона. Можно продолжить этот длинный список «решенных» экс-президентом вопросов.

Рассчитывает ли еще Москва на Додона как на пророссийского политика? Очень надеюсь, что она благословила его на сегодняшние шаги.