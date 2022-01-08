«Фирма Флоридан» вновь затянула судебное разбирательство с ФАС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Комбинат социального питания «Фирма Флоридан» продолжает затягивать судебные разбирательства. На этот раз компания пытается оспорить решение о штрафе.

В преддверии Нового года, 25 декабря, на сайте « Электронного правосудия » появилась информация о судебном иске со стороны комбината социального питания «Фирма Флоридан» к Управлению Федеральной антимонопольной службы Санкт-Петербурга. Однако 28 декабря суд принял решение об оставлении без движения заявления из-за того, что оно было подано с нарушениями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Примечательно, что 2 декабря суд постановил оштрафовать «Фирму Флоридан» за картельный сговор на рынке социального питания при распределении госконтрактов в Приморском и Выборгском районах. Теперь комбинат обязан выплатить 59 миллионов рублей, что почти в 60 раз превышает прибыль компании за 2020 год.

Ранее СМИ неоднократно писали, как «Фирма Флоридан» затягивает судебные процессы, а также судиться с УФАС из-за многомилионных штрафов. Так, в конце сентября комбинат проиграл апелляционный суд по делу о картельном сговоре в аукционе на поставки питания в детские сады. Помимо того, «Фирме Флоридан» удалось затянуть судебное разбирательство почти на два года, что лишило поставщика «Артис-Детское питание» контрактов на организацию питания в Василеостровском районе.

Также комбинат «Фирму Флоридан» называют одним из интересантов преследования бывшего главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова.

К «устранению» Барабанщикова может быть причастен клан Захватовых. Невестка Александра Захватова, который является довольно близким другом губернатору Александру Беглову, на протяжении некоторого времени занимала должность в «Фирме Флоридан».

Барабанщикова подозревают в нанесении имущественного ущерба городу, однако большинство экспертов и журналистов сходятся во мнении, что дело экс-главы УСП политизировано. В пользу этой версии говорит его резкая критика губернатора Петербурга Александра Беглова и чиновников Смольного. Он указал, что должностные лица годами не решали проблемы рынка соцпита, допуская, чтобы комбинаты-нарушители наживались на детском питании при попустительстве чиновников из местных администраций. После этого он был задержан и помещен под стражу, где пробудет до 9 января.