19.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Фирма жены “крышевателя” янтарной мафии продает для ВСУ некачественные дроны

Министерство обороны планирует приобрести беспилотник Hawk у фирмы жены скандального депутата Борислава Розенблата, который на демонстрационных полетах падал и был создан за несколько месяцев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишут Наші гроші.

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Компания Жанны Розенблат называется Украинские авиационные системы, уточняет издание. Другими ее совладельцами являются Константин Пожидаев и Роман Диденко из Молдовы.

По мнению Розенблата, фирма попала в оборонный заказ заслуженно, поскольку Hawk является «лучшим в стране» и «прошел все испытания Минобороны», а также известен на украинском рынке беспилотников.

Однако беспилотники Розенблата не видел ни один из опрошенных украинских производителей и экспертов, первые испытания Hawk прошли неудачно, комплектация и конструкция вызывают много вопросов, а цену могут накрутить за счет конструкторских разработок, пишет издание.

Министр обороны Степан Полторак не смог вспомнить дроны Розенблата ни по названию, ни по производителю, ни по фото.

Испытания Hawk Розенблата проходил в Государственном научно-испытательном центре Вооруженных сил с 31 мая по 29 июля 2016 года. Протокол испытаний — государственная тайна.

В журнале «Наука и техника Воздушных сил ВСУ» опубликованы результаты демонстрационных полетов, которые проходил Hawk.

Публикация датирована апрелем 2016 года. Из девяти попыток взлета удачными были только семь, два раза беспилотник падал из-за особенности конструкции. Она имеет существенный недостаток: плоскость винта пересекает стропу, поэтому при взлете она может намотаться на винт. Тогда планер падает, не взлетев.

Кроме того, в журнале описаны демонстрационные полеты Hawk производства молдавской компании Drone-Tech. На вопрос, является ли беспилотник Drone-Tech SRL и беспилотник Hawk одним и тем же комплексом, в ВСУ ответить не смогли. Розенблат на этот же вопрос ответил, что это разные вещи и разные модификации.

Однако, пишет издание, есть основания полагать, что Hawk от Drone-Tech SRL — это тот самый Hawk, который вскоре выставила на испытания компания Розенблата. Планеры выглядят идентично.

Молдавская фирма Drone-Tech, которая завалила демонстрационные полеты, аффилирована с украинской компанией жены Розенблата. Drone-Tech записана на Виталия Диденко — отца вышеупомянутого Романа Диденко.

После испытаний будто бы «своего» беспилотника компания Розенблата приобрела комплектующие, из которых собирается Hawk: импортные запчасти пересекли украинскую границу на полгода-год позже секретных испытаний.