Фирму экс-министра транспорта Крыма обвинили в финансировании терроризма

16.05.2019, Симферополь, Виктор Орлов

«Сбербанк России» и «Тинькофф» отказались от обслуживания фирмы экс-министра транспорта Крыма Анатолия Цуркина, сославшись на подозрения в финансировании терроризма коммерческой структурой. Сам экс-министр считает, что истинной причиной является крымская регистрация его компании.

Об этом Цуркин написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как генеральный директор транспортной компании, осуществляющей в своей деятельностью 90% операций на доставку грузов в Крым из Крыма, соответственно искал наиболее оптимальные решения, в том числе и решения банковского обслуживания.

В январе 2019 года нами было принято решение об открытии расчетных счетов в двух крупных материковых банках Сбербанк и Тинькофф, решения эти были в связи с тем, что наши сотрудники имеют платежные карты этих банков и им удобно ими пользоваться. Ну и большая часть наших клиентов находятся на материковой части РФ.

Оба вышеупомянутых банка имеют предварительное одобрение открытия расчетных счетов, через сайты этих организаций. Мы выполнили эти процедуры и получили одобрения. Сотрудники банка сообщили о необходимости прибытия с оригиналами документов на материковую часть РФ для фактического заключения договора, так как на территории Крыма эти банковские учреждения не представлены.

Это давно понятно и не вызвало удивлений.

В одной и рабочих командировок в столицу, занялся этим процессом.

Тинькофф:

Встретились с представителем, подписали все необходимые документы, представитель банка все сверил, вручил корпоративную карту, реквизиты счета и подписанный договор банковского обслуживания и поздравил нас с открытием счета.

«Ура!!» – подумал я тогда.

Представитель сообщил, что счетом уже можно пользоваться, а карта будет активна в течении нескольких часов.

Прошло время, эти самые несколько часов, я получил смс-сообщение о том, что счет деактивирован, и обслуживание по нему прекращено. Созвонившись с техподдержкой банка, мне объяснили, что банк принял решение в отказе предоставления банковского обслуживания на основании 115 ФЗ, о том, что наша организация подозревается в содействии финансированию терроризма.

Глаза округлились у меня… Спросил, что мне делать с корпоративной картой – сказали: «выбросьте». Для чего было изначально одобрять весь пакет документов, чтобы потом просто отказать…. Плюнув в сторону Тинькофф, отправился в Сбер.

Сбербанк:

Тут все было интереснее.

В Сбербанке никаких проблем не возникло, открыли счет, предоставили все данные, сообщили, что, даже если их отделений нет в Крыму, то крымским компаниях идут навстречу и открывают счета.

22.02 был открыт счет в Сбере, и мы начали работать через р/счет.

25.04 в наш адрес от центра комплаенс Сбербанка поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счету в рамках того же вышеупомянутого 115 ФЗ, действия по счету ограничены.

Такие запросы в наш адрес были и от нашего РНКБ, не вызвало удивления, подготовили пакет запрашиваемых документов на 335мБ !!! Где было все – от книг продаж и покупок, до свидетельства о праве собственности здания, где наша организация арендует офис.

Отправили.

Срок рассмотрения 6 рабочих дней.

То, что нам заблокировали счет, по факту перед майскими праздниками, и на сегодня это 21 дней, остановили работу предприятия – это, конечно, никого не волнует. Но то, что мы из-за блокировки Сбербанк теперь нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы сотрудникам – это тоже никого не волнует.

Мы не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов, не можем выполнять услуги, не можем выплатить зарплату работникам и терпим убытки.

Сегодня нам сообщили, что счет не будет разблокирован и нас подозревают в финансировании терроризма.

А причина, скорее всего, понятна – адрес ведения хозяйственной деятельности – Республика Крым.

Такой жестокой ценой крымский предприниматель платит за то, что он работает на территории Российского Крыма», – пишет Цуркин.

«Подобные инциденты не то, что препятствуют развитию предпринимательства Крыма, а просто губят его на корню», – подчеркнул экс-министр.