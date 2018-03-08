08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 167 просмотров

Фирму скандального депутата от БПП обвинили в срыве ремонта лучшей гимназии Донецкой области

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил компанию семьи скандального нардепа от БПП Борислава Розенблата в нарушении условий, которые позволили ей одержать победу в борьбе за ремонт Краматорской украинской гимназии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом говорится в журналистском расследовании программы «Наши деньги».

В феврале 2017 году, при ожидаемой стоимости работ 43 миллиона 475 тысяч, компания семьи Розенблат выиграла конкурс, предложив 39 млн 687 тясяч гривен.

«Одним из условий, дополнительных преимуществ, которые они заявили, было то, что они не нуждаются в предоплате», — вспоминает Павел Жебривский.

Председатель Донецкой ВГА утверждает, что победитель фактически смухлевал. Предоплаты не требовали во время проведения тендера. А после победы на нем — отказались начинать работы без денег.

«К сожалению, они очень долго не приступали к работам, требуя от нас предоплату, которую мы не могли осуществить, потому что соглашение было подписано без предоплаты», — уверяет Павел Жебривский.

В результате план работ был сорван и гимназия ни была отремонтирована в срок. Теперь соглашение с «розенблатовской» компанией расторгнут. Но за год стоимость работ выросла на 14 млн. Сейчас она составляет 53 миллиона 394 тысячи гривен.

Еще семь миллионов компания Розенблатта будет требовать за уже выполненные работы.

Поэтому стоимость работ только в одной гимназии, которая была лучшей в регионе и не нуждалась в серьезном ремонте, может достичь 60 млн гривен.