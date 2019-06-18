Фирмы соратников Порошенко монополизировали поставки ГСМ для Укрзализницы и Минобороны

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В последние несколько лет поставки масел и смазочных материалов «Укрзализныци» и Министерству обороны почти полностью монополизировали несколько компаний, которые связывают с окружением соратников экс-президента Петра Порошенко народных депутатов Александра Грановского и Александра Пономарева, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в расследовании киевского издания Экономическая правда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Именно с влиянием народных депутатов собеседники издания связывают успех этих фирм.

Первая компания — ООО «Агринол». Она выпускает масла на базе Бердянского завода «Азмол», который до 2016 года принадлежал «Нафтогазу Украины».

«Завод контролируют родственники бывшего „регионала“, а ныне депутата от „Воля народа“ Александра Пономарева. Он и сам открыто выполнял роль адвоката семейного бизнеса в трудные моменты», — говорится в статье.

Поставкой продукции «Агринол» занимаются официальные дилеры компании. Чаще всего для этого используется фирма «Мироил». В ее активе — огромное количество выигранных в последние годы государственных заказов на миллионы гривен.

Другой фаворит, как отмечает автор, киевский завод КSM. Его продукцию продают фирмы из группы «Трейд коммодити», которая в 2016 году стала активным участником государственных тендеров.

В 2018 году на нее приходилось 35% поставок горючего Минобороны, а в 2017 году этот показатель составлял 60%. Примерно такой же успех компания демонстрирует и в тендерах «Укрзализныци»: в 2018 году на нее пришлось 40% поставок, в 2017 году — 50%.

«Коммодивцев» связывают с окружением народного депутата от БПП, «адвоката Харькова» Александра Грановского. В 2017 году бизнесмен Андрей Адамовский, известный сотрудничеством с Грановским, заявил, что является «одним из инвесторов» этой компании.

Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко. Сам депутат опровергал свою причастность к компании.

Ее официальным учредителем и директором числится житель Каменского Вадим Майко, ранее не отличался успехами на рынке топлива.

После волны скандалов и судебных исков «Трейд коммодити» перешла в стадию банкротства, но ее дело продолжают «родные» «Август пром», «ФИДЕ» и «Торум».

Как отмечается, указанные компании в последние годы получили монопольное положение в тендерах на поставку масел и смазок для «Укрзализныци» и Министерства обороны благодаря внедрению специальных процедур допуска.