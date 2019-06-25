Фирташ снова под угрозой выдачи в США – решение Верховного суда Австрии

25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховный суд Австрии во вторник 25 июня принял решение экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Суд постановил передать Фирташа чиновникам США. Окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии.

По законодательству США, обвиняемому в коррупции Дмитрию Фирташу грозит 50 лет тюремного заключения.

Сначала суд заслушал краткое выступление представителя прокуратуры, а затем – четырех защитников Фирташа. Дмитрий Фирташ отказался от последнего слова, присоединившись к заявлениям своих защитников.

Фирташа арестовали еще в марте 2014 года у городе Вена. Однако он был выпущен под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает экстрадицию в США.

Федеральные прокуроры Северного округа Иллинойса утверждают, что Дмитрий Фирташ помогал в подкупе индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче титана для Boeing. Генеральный прокурор Джефф Сешнс утверждал, что Фирташ действовал, как “прямой агент Кремля” в схеме снятия денег от природного газа между российской фирмой “Газпром” и Украина.

По данным суда, в 2008 году Фирташ был привлечен к фирме Пола Манафорта в плане реконструкции нью-йоркского отеля “Drake” за 850 миллионов долларов. Компания Фирташа планировала инвестировать более 100 миллионов долларов.

Представители и адвокаты Фирташа, Дэн Уэбб и Ленни Дэвис считают, что все обвинения “категорически и однозначно ложные”.

Напомним, Фирташ является ключевым свидетелем тайного сговора украинских олигархов, договорившихся на встрече в Вене весной 2014 года сделать Петра Порошенко президентом Украины. Участниками этой встречи, о содержании которой Фирташ рассказал под присягой в австрийском суде, были сам Фирташ, его украинские компаньоны и совладельцы телеканал Интер Сергей Левочкин и Юрий Бойко, а также Петр Порошенко и самый рейтинговый на тот момент украинский политик Виталий Кличко, которому в обмен на поддержку Порошенко предложили пост мэра Киева.

Как сообщал ПолитНавигатор, вчера фронтмен списка Оппоблока на нынешних выборах Евгений Мураев публично вызвал Юрия Бойко на дебаты, заявив, что тот “до дрожи боится” того, что общество узнает обстоятельства венгского сговора 2014 года.