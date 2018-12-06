Фирташу разрешили бурить скважины для завода в Крыму

06.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Бурение трех скважин на глубине более 250 метров на территории завода «Крымский титан», контролируемого украинским олигархом Дмитрием Фирташем, не повлияет на количество и качество питьевой воды в Армянске.

Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Первый Крымский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ежедневно поступает более 50 тысяч кубометров технической воды, чтобы заполнить кислотонакопитель. Завершается бурение третьей скважины, и в конце декабря – в начале января предприятие получит возможность дополнительно подать порядка 12 тысяч кубов технической воды в сутки», – сказал Гоцанюк.

По его словам, в регионе провели большую часть технических мероприятий по ликвидации последствий выброса сернистого ангидрида. «Крымский Титан» возобновил работу больше месяца назад и восстановил объемы.

«Установлен стационарный автоматический пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха, который работает в круглосуточном тестовом режиме. В первую очередь он замеряет уровень хлористого водорода», – сказал Гоцанюк.

Напомним, что 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан».

Позже выяснилось, что из-за перекрытия Украиной подачи воды из Днепра в Крым отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.