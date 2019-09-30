Fitch вслед за Moody’s повысило международный рейтинг Сербии

30.09.2019, Москва, Елена Острякова

Международное агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Сербии с “BB” до “BB +” со стабильным прогнозом дальнейшего улучшения.

Об этом пишет сайт Serbian Monitor, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Fitch уверено, что общий государственный долг Сербии имеет тенденцию к устойчивому понижению и снизится с 54,5% в 2018 году до 46,2% ВВП в 2021 году (пик 71,2% в 2015 году).

В соответствии с долгосрочным прогнозом в 2028 году он достигнет 37,4% ВВП.

Инфляция остается низкой и относительно стабильной, на уровне 1,3% в августе и в среднем 2,1% в 2019 году, а инфляционные ожидания хорошо закреплены, что позволило Национальному банку Сербии сократить свою основную ставку на 50 базисных пунктов с июня – до 2,5%.

Ранее рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Сербии до положительного со стабильного.

Сербия стала страной с самым быстрым снижением отношения долга к ВВП за пять лет (на 21 процентный пункт) по сравнению со странами с аналогичным кредитным рейтингом.

Экономическими успехами правительства можно объяснить высокий рейтинг Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича.

Согласно соцопросу ее поддерживает 53% населения. Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.