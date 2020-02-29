Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 – смарт-цена за большие возможности

29.02.2020

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4 – это новое поколение в мире «умных» браслетов, который открывает для нас сайт stylus.ua. Теперь это не просто трекер, позволяющий посчитать количество пройденных шагов или пульс, а настоящий смарт-помощник, который весит всего 22,1 грамма.

Прочный экран и крепкий корпус

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Знакомство с ним начинается с сенсорного AMOLED экрана размером 0,95 дюйма и разрешением 240 на 120 пикселей. В отличие от предыдущих версий, где экран был защищен лишь толстым пластиком, на Xiaomi Mi Smart Band 4 его закрывает прочное, устойчивое к царапинам стекло. По размерам Xiaomi Mi Smart Band 4 схож со своим более старшим собратом, но теперь в нем нет выемки для пальца, а экран полностью плоский. Водонепроницаемый корпус фитнес-трекера позволяет погрузиться на глубину до 50-ти метров.

Ремешок фитнес-трекера выполнен из гипоаллергенного материала. Интересно, что он подходит и для более старой версии – фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Кроме того, фитнес-трекер совместим и с различными ремешками от сторонних разработчиков, которых огромное количество.

Персонализация на любой вкус и цвет

Xiaomi Mi Smart Band 4 можно легко подключить к смартфону как с операционной системой Android, так и IOS. Соединяется с телефоном гаджет, как и его предыдущая версия, с помощью Bluetooth через приложение MiFit. В стандартном приложении можно выбрать десятки различных тем персонализации. Теперь браслет можно настроить так, как подсказывает настроение. Также меню браслета позволяет управлять музыкой, запущенной на смартфоне, чего не было в его предыдущих версиях.

Контроль за тренировками и сном

Xiaomi Mi Smart Band 4 идеально подходит для спортсменов – в его меню запрограммировано большое количество различных видов тренировок – от стандартной пробежки, до плавания в бассейне, тяжеловесных видов спорта, ходьбы и езды на велосипеде. Mi Band 4 оснащен шестиосевым обновленным датчиком. Здесь есть уже и гироскоп, и акселерометр, что позволило компании сделать максимально подходящим для различных видов спорта. Благодаря датчикам, фитнес-браслет может не просто определять вид активности, которую ведет человек, но и понять, например, стиль плавания в бассейне. Кроме того, разработчики сохранили в меню браслета мониторинг пульса, сна и будильник.

Функции мониторинга здоровья, запрограммированные в Xiaomi Mi Smart Band 4 заслуживают отдельного внимания – он извещает о завершении тренировки, позволяет настроить цели, провести мониторинг сна, контроль частоты сердечных сокращений, круглосуточный контроль сердечного ритма, частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, диаграмму сердечного ритма.

Порадует пользователей и автономность браслета – он оснащен аккумулятором, емкостью 135 милиампер-часов и может работать порядка 20-ти дней при достаточно интенсивном использовании, что дает ему достаточно выгодные преимущества, по сравнению даже с более дорогими аналогами.

Отдельно стоит рассмотреть и NFC-версию фитнес-трекера. Она оснащена голосовым ассистентом Xiao AI, с помощью которого можно управлять функциями браслета, например включить музыкальный проигрыватель или управлять устройствами умного дома от Xiaomi.

Итак, фитнес-трекер Mi Smart Band 4 от Xiaomi – это:

– прочный цветной экран;

– водонепроницаемый корпус;

– мощный аккумулятор;

– спортивный помощник;

– большой функционал за маленькие деньги.