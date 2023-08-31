«Физически невозможно»: легитимных выборов на Украине не будет – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
31.08.2023 18:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Весной 2024 года киевскому руководству придётся либо вводить военное положение и распускать Раду, либо проводить фиктивные выборы, в которых большинство граждан не сможет принять участия.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Весной 2024 года киевскому руководству придётся либо вводить военное положение и распускать Раду, либо...

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«Если до весны следующего года выборы не удастся провести, президенту не останется ничего другого, кроме как объявить состояние войны. Отправить парламент на отдых, создать военный кабинет, и всё что предусмотрено на время ведения войны.

Потому что в мае может оказаться нелегитимной власть. Мы не перешли в юридическую плоскость войны, мы должны проводить выборы. Я для себя понимаю, что их проводить физически невозможно», – сказал Мосийчук.

Экс-депутат подчеркнул, что любые выборы в состоянии войны против России не могут быть легитимными.

«Или они могут договориться их провести, но это будет филькина грамота – четырнадцать миллионов беженцев за границей, как они проголосуют? Как проголосует армия на передке? Как воспримет общество, что военные не будут принимать участия в качестве кандидатов в выборах? А этого не будет, я уверен, потому что тогда – какая война.

На эти вопросы нет прямых ответов. И лично я не верю, думаю, что идёт какая-то игра. Или, возможно, они пойдут на проведение каких-то полу-легитимных выборов. Потому что в этом состоянии легитимность любых выборов под большим знаком вопроса», – добавил националист.

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