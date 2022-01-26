Фёдоров объяснил, зачем и куда наносить ракетные удары по США

Само появление в дискурсе российско-американских переговоров ядерной угрозы непосредственно на территории США – психологически неприемлемая ситуация для Вашингтона.

Об этом в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совсем недавно все СМИ писали о том, что депутат Фёдоров призывает нанести ядерный удар по США. Учитывая, что в российско-американских отношениях обстановка не самая благоприятная, и бряцание оружием, мне кажется, до добра не доведёт. Вы осознаёте последствия своих заявлений?» – спросила автор интернет-канала.

«Я опираюсь на закон, на международное право, на науку конкуренции наций, науку развития Отечества. Исходя из этого, подумайте: для чего в мире существует ядерное оружие, чтобы его использовать или чтобы оно предотвратило войну?» – ответил вопросом Фёдоров.

«Как сдерживающий фактор, скорее», – сказала Диана Кади.

«Следовательно, о нём должны знать, должны знать, что оно есть, о его возможности, а главное – о решимости его применения. [Мы напомнили, что являемся ядерной державой] не миру, а конкретной стране – США.

Ради чего Байден забыл обиды на Путина и попросил с ним встречи ещё в Женеве? Только ради одного: чтобы в процессе разговора о «неделимой безопасности» на стол не положили фактор ядерного оружия», – объяснял депутат.

«Потому что, с точки зрения формулы безопасности, удар по территории США в несколько раз более серьёзный фактор угрозы, чем, допустим, удар по американскому авианосцу. А удар, даже ядерный, по Прибалтике или по Украине в несколько тысяч раз менее серьёзный фактор, чем удар по территории США.

Это для формулы расчёта безопасности. Американские танки находятся чуть больше, чем в ста километрах от Питера, они нарушили нашу зону безопасности. И мы понимаем, что та же Прибалтика незаконно вышла из СССР. Соответственно, они напали на наше отечество. Как мы на это должны реагировать и отвечать? Мы должны дать в эту формулу конкретный расчёт. И американцы должны понимать, что в этом расчёте есть и ядерное оружие тоже – сесть с нами за стол и договориться с учётом всех факторов, а не только тех факторов – мы вам танки, а вы нам ничего», – рассказал Фёдоров.