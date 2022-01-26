Фёдоров объяснил, зачем и куда наносить ракетные удары по США
Само появление в дискурсе российско-американских переговоров ядерной угрозы непосредственно на территории США – психологически неприемлемая ситуация для Вашингтона.
Об этом в интервью крымско-татарской писательнице Диане Кади заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Совсем недавно все СМИ писали о том, что депутат Фёдоров призывает нанести ядерный удар по США. Учитывая, что в российско-американских отношениях обстановка не самая благоприятная, и бряцание оружием, мне кажется, до добра не доведёт. Вы осознаёте последствия своих заявлений?» – спросила автор интернет-канала.
«Я опираюсь на закон, на международное право, на науку конкуренции наций, науку развития Отечества. Исходя из этого, подумайте: для чего в мире существует ядерное оружие, чтобы его использовать или чтобы оно предотвратило войну?» – ответил вопросом Фёдоров.
«Как сдерживающий фактор, скорее», – сказала Диана Кади.
«Следовательно, о нём должны знать, должны знать, что оно есть, о его возможности, а главное – о решимости его применения. [Мы напомнили, что являемся ядерной державой] не миру, а конкретной стране – США.
Ради чего Байден забыл обиды на Путина и попросил с ним встречи ещё в Женеве? Только ради одного: чтобы в процессе разговора о «неделимой безопасности» на стол не положили фактор ядерного оружия», – объяснял депутат.
«Потому что, с точки зрения формулы безопасности, удар по территории США в несколько раз более серьёзный фактор угрозы, чем, допустим, удар по американскому авианосцу. А удар, даже ядерный, по Прибалтике или по Украине в несколько тысяч раз менее серьёзный фактор, чем удар по территории США.
Это для формулы расчёта безопасности. Американские танки находятся чуть больше, чем в ста километрах от Питера, они нарушили нашу зону безопасности. И мы понимаем, что та же Прибалтика незаконно вышла из СССР. Соответственно, они напали на наше отечество. Как мы на это должны реагировать и отвечать? Мы должны дать в эту формулу конкретный расчёт. И американцы должны понимать, что в этом расчёте есть и ядерное оружие тоже – сесть с нами за стол и договориться с учётом всех факторов, а не только тех факторов – мы вам танки, а вы нам ничего», – рассказал Фёдоров.
По его словам, это «раскрашивает позицию» МИД РФ, который поставил задачу красных линий, куда входит территория бывшего СССР и часть территории стран Варшавского договора – Польша, Румыния, Чехословакия и Болгария, которые не входили в НАТО на момент 1997 года.
«За счёт этого механизма, подача информации о уязвимости территории США резко укрепило российскую переговорную позицию по неделимой единой безопасности. Мы ввели в эту позицию фактор угроз. При этом надо учитывать, что ответить нам американцы не могут, потому что они же не идиоты, чтобы из-за Вильнюса или даже технического удара по Неваде, где нет ни одного военнослужащего, там радиация уже несколько десятков лет, чтобы ради этого они погибли в ядерной войне? Таким образом, это такой шах, за которым дальше наш МИД должен поставить мат», – добавил депутат.
«Даже не ядерным оружием, а стратегической ракетой по приспособленному для таких ударов полигону в Неваде – не есть акт войны. Это акт демонстративного воздействия на США в плане их имиджа. Но ради имиджа никто не пойдёт на самоубийство. То есть, это предмет разговора о неделимой безопасности. И само обсуждение этих вопросов (а я сказал, давайте обсуждать за два-три дня до удара) кладёт в повестку дня безопасность территории США, о которой они вообще не говорили, для них это абсолютно священное табу. На территории России враг был сотни раз, на территории Америки – ни разу. То есть, для них это психологически абсолютно неприемлемая ситуация», – подытожил Евгений Фёдоров.
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