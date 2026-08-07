Фёдоров: Россия в неделю выпускает больше ракет, чем мы получаем боеприпасов к Patriot за месяц

Анатолий Лапин.  
07.08.2026 11:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украина уже не надеется получить от НАТО достаточное число боеприпасов ПВО к Patriot. Единственный выход – бить «собственной баллистикой» по российским пусковым установкам.

Об этом уволенный украинский министр обороны Михаил Федоров заявил в беседе со своим подельником – нацистом и террористом Сергеем Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже не надеется получить от НАТО достаточное число боеприпасов ПВО к Patriot. Единственный...

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«Есть такая программа PURL, это такой кошелек, куда собираются деньги европейских стран и потом покупаются ракеты РАС-2, РАС-3 у наших партнеров из Америки. И есть определенный лимит, и план поставок, и каждый месяц мы получаем эти ракеты.

Я не могу говорить в эфире, сколько это ракет, но хочу сказать, что последние месяцы Россия выпускает больше в месяц или даже в неделю ракет, чем мы получаем за определенный период времени за месяц или за несколько месяцев.

Есть еще несколько источников, откуда можно вообще эти ракеты получать. Это склады европейских стран, там есть члены НАТО, которые являются членами, в том числе, Евросоюза с развитыми экономиками, но у них может быть на складах 5 ракет, 10 ракет. Если это более 50 ракет, это уже что-то невероятное. Поэтому ситуация в целом в Европе она такая, очень негативная», – заявил Федоров.

По его словам, лучшей защитой для Украины от баллистических ударов России является уничтожение российских пусковых установок, но для этого нужна своя баллистическая ракета – ее как раз испытали в день увольнения Федорова:

«В день моего увольнения мы как раз протестировали один государственный проект, который 10 лет до этого развивался, но не мог дойти до результата нормального: неправильное техническое задание, не было команды, еще много разных проблем, и мы протестировали собственную баллистическую ракету… и мы протестировали достаточно успешно, и попали в цель вообще почти без какого-либо сбития с курса. Поэтому сейчас нужно закончить это дело, дотестировать все, что нужно, начать боевое использование. И это как раз лучшее оружие, бить сразу по пусковым своей баллистической ракетой».

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