Украина уже не надеется получить от НАТО достаточное число боеприпасов ПВО к Patriot. Единственный выход – бить «собственной баллистикой» по российским пусковым установкам.

Об этом уволенный украинский министр обороны Михаил Федоров заявил в беседе со своим подельником – нацистом и террористом Сергеем Стерненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такая программа PURL, это такой кошелек, куда собираются деньги европейских стран и потом покупаются ракеты РАС-2, РАС-3 у наших партнеров из Америки. И есть определенный лимит, и план поставок, и каждый месяц мы получаем эти ракеты.

Я не могу говорить в эфире, сколько это ракет, но хочу сказать, что последние месяцы Россия выпускает больше в месяц или даже в неделю ракет, чем мы получаем за определенный период времени за месяц или за несколько месяцев.

Есть еще несколько источников, откуда можно вообще эти ракеты получать. Это склады европейских стран, там есть члены НАТО, которые являются членами, в том числе, Евросоюза с развитыми экономиками, но у них может быть на складах 5 ракет, 10 ракет. Если это более 50 ракет, это уже что-то невероятное. Поэтому ситуация в целом в Европе она такая, очень негативная», – заявил Федоров.