Флаг России поднят над болгарской Дупницей

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9 мая, когда в Болгарии отмечали сразу два праздника – официозный «День Европы» и традиционный «День Победы», не обошлось без громкого скандала. Над зданием местного муниципалитета болгарского города Дупница взвился русский триколор! Из динамиков транслировались песни на русском языке, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Причем, громкое празднование происходило по распоряжению мэра города.

У одного из местных политических активистов случился нервный припадок, и он в порыве «праведного гнева» трижды срывал ненавистный ему стяг. Однако, всякий раз, флаг возвращали на прежнее место.

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Вот как комментируют ход событий участники конфликта.

Пырван Дангов, мэр Дупницы «Я не вижу ничего плохого в том, что сегодня перед мэрией стоит российский флаг. Мы не приостановили наши отношения с Российской Федерацией. Звучали песни Победы! У нас звучал и гимн Европы! Если мы начнем бороться с песнями, книгами, культурой – в этом нет ничего человеческого».

Николай Табаков, муниципальный советник от партии «Демократическая Болгария» «Я действовал в состоянии аффекта! На площади звучала песня «Вставай, страна огромная», а на пилоне перед мэрией развевался российский флаг. Я сорвал флаг. Однако приказом мэра города Пырвана Дангова он был восстановлен».

Вот как корежит врагов России от звуков великой песни! Как чертей при виде Божьего храма!

На храброго болгарского мэра явно оказали колоссальное давление находящиеся сейчас у власти антироссийские партийные бонзы. Ему пришлось оправдываться за свой смелый поступок, но сделал он это с достоинством.

«Российский флаг стоит рядом с европейским флагом, и рядом с болгарским флагом. Это символ того, как мы, будучи членом ЕС, можем быть эффективным партнером и уважать традиции, победу, европейские ценности и все, что делает нас болгарами. Я был готов поднять флаги всех стран-победительниц во Второй мировой войне – США, Великобритании и тогдашнего СССР, или нынешней правопреемницы России, но не хватило пилонов, которых всего три».

По многим признакам, в Болгарии, как и в некоторых других европейских государствах, нарастает волна недовольства агрессивным курсом руководства ЕС. Однако болгарам приходится труднее, чем тем же венграм или словакам, где руководство занимает достаточно прагматичную и толерантную позицию. Граждане Болгарии всё еще остаются в тисках правящих в стране евроатлантистов. Напомню, до предстоящих внеочередных парламентских выборов в этой балканской стране, остался лишь один месяц…