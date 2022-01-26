Флаг Украины оказался… неукраинским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

28 января исполняется ровно 30 лет со дня принятия Верховной радой Украины постановления «О государственном флаге Украины». Таковым флагом был признан сине-жёлтый. В постановлении он назван также национальным флагом. Но так ли это?

На этот вопрос в авторской колонке для «ПолитНавигатора» дает ответ киевский историк Александр Каревин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Утверждения о том, что синий и жёлтый являются историческими цветами Украины, не находят своего подтверждения. Эти цвета в самом деле присутствовали в народной одежде малорусов, на знамёнах некоторых казацких полков и отдельных регионов, ныне входящих в состав Украины. Но лишь наряду с другими цветами – красным, малиновым, зелёным, коричневым. И выделять из этого перечня именно жёлтый и синий (или голубой) оснований нет.

Зато известно, что флаг сине-жёлтого цвета был подарен галицким русинам австрийской императрицей в благодарность за их верность Австрийскому императорскому дому во время событий революции 1848 года. При этом синий цвет на знамени символизировал реку Дунай, протекающую, как известно, через Вену, но весьма далеко от галицких земель.

Как демонстрация верноподданичества австрийской династии Габсбургов эти цвета и использовались русинским населением Галиции вплоть до самого крушения Австро-Венгрии.

Что же касается малорусской территории, входившей в состав Российской Империи, то попытка распространить здесь сочетание синего и жёлтого цветов в качестве «украинского национального» относится к началу ХХ века. В 1911 году издававшаяся в Киеве на украинском языке газета «Рада» (рупор украинского движения) публиковала некоторые материалы на сей счёт, перепечатывая их из галицкой прессы.

В украинских кругах разгорелась тогда полемика по поводу выбора «национальных цветов». Некоторые исследователи отмечали, что традиционным для малорусской территории следует признать красный цвет. Но к тому времени этот цвет был уже прочно приватизирован интернациональным революционным движением. Поэтому более удобным сочли объявить «национальным украинским» сине-жёлтый флаг (как у галичан).

Картина польского художника Юзефа Брандта, на которой запорожский казак изображен с красным флагом.

Дискуссия имела, однако, чисто теоретический характер. Украинское движение в Российской Империи было слишком немощно для того, чтобы популяризировать что-либо (в том числе цвет).

Ситуация изменилась после Февральской революции 1917 года. В атмосфере беспрестанных митингов и демонстрации, вместе с красными флагами стали кое-где поднимать и сине-жёлтый. А после фактического распада России и торжественного провозглашения Центральной радой в январе 1918 года независимости Украинской Народной Республики (УНР), появилась возможность утвердить этот флаг как государственный.

Но возможность, опять же, теоретическая. Проблема заключалась в том, что Рада, очертив пределы нового государства, не могла распространить там свою власть. Это сделали немцы, оккупировав в том же 1918 году всю территорию Украины и попутно заменив Раду гетманом.

С уходом же германских войск, очень быстро стали исчезать и сине-жёлтые флаги. В Украинской ССР, образованной на месте УНР, их вскоре вообще запретили.

Ещё раз вернулась сине-жёлтая символика на эти земли в 1941-1944 годах. Вместе с гитлеровскими оккупантами. С ними же и сгинула вновь.

Таким образом, до распада СССР сине-жёлтый флаг являлся на Украине лишь символом иноземного господства. Как символ независимого Украинского государства он может вести отсчёт лишь с 1991 года. А официально – с января 1992-го.