Флага над Рейхстагом не будет, но пока мы побеждаем – Сивков

Максимально затягивая конфликт на Украине, евроглобалисты пытаются расшатать социально-политическую обстановку внутри России.

Об этом на канале «Союзное Вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Чтобы пятая колонна выступила поактивнее, они вводят санкции. Эти пакеты, в первую очередь, направлены на то, чтобы ущимить хозяев крупных капиталов, которые, в том числе, имеют большие активы в Европе. Это может заставить их здесь дестабилизировать обстановку. И они зачастую добиваются успеха», – сказал Сивков.

«Затягивая конфликт, они рассчитывают одновременно у нас силами пятой колонны дестабилизировать социально-политическую обстановку. Пятая колонна действуют отнюдь не путём демонстраций – она создаёт условия, при которых люди могут начать выходить на демонстрации.

Эксперт добавил, что «мы тоже действуем».

«Мы не такими методами действуем, но итог куда более разрушителен для противника, это не Украина, а Европа. Мы знаем о событиях в Англии, во Франции, которые в значительной степени превзошли «жёлтые жилеты». Сейчас во Франции и Британии зреют очень серьёзные потрясения.

Если кто-то думает, что победа будет в виде флага над Рейхстагом – такого не будет. Как не было в Первой мировой победы у кого-либо в виде флага над кем-то. Победа в этой гибридной Третьей мировой войне будет выглядеть в виде того, кто первый рухнет.

Пока предпосылки в большей степени удержаться у России есть, потому что пока мы в этой гибридной войне, как это ни парадоксально, выигрываем. Пока социально-политические потрясения сотрясают Европу. А в России ведётся ожесточённая борьба против всей этой публики», – заключил Сивков.