Флага над Рейхстагом не будет, но пока мы побеждаем – Сивков

Максимально затягивая конфликт на Украине, евроглобалисты пытаются расшатать социально-политическую обстановку внутри России.

Об этом на канале «Союзное Вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Затягивая конфликт, они рассчитывают одновременно у нас силами пятой колонны дестабилизировать социально-политическую обстановку. Пятая колонна действуют отнюдь не путём демонстраций – она создаёт условия, при которых люди могут начать выходить на демонстрации.

Чтобы пятая колонна выступила поактивнее, они вводят санкции. Эти пакеты, в первую очередь, направлены на то, чтобы ущимить хозяев крупных капиталов, которые, в том числе, имеют большие активы в Европе. Это может заставить их здесь дестабилизировать обстановку. И они зачастую добиваются успеха», –  сказал Сивков.

Эксперт добавил, что «мы тоже действуем».

«Мы не такими методами действуем, но итог куда более разрушителен для противника, это не Украина, а Европа. Мы знаем о событиях в Англии, во Франции, которые в значительной степени превзошли «жёлтые жилеты». Сейчас во Франции и Британии зреют очень серьёзные потрясения.

Если кто-то думает, что победа будет в виде флага над Рейхстагом – такого не будет. Как не было в Первой мировой победы у кого-либо в виде флага над кем-то. Победа в этой гибридной Третьей мировой войне будет выглядеть в виде того, кто первый рухнет.

Пока предпосылки в большей степени удержаться у России есть, потому что пока мы в этой гибридной войне, как это ни парадоксально, выигрываем. Пока социально-политические потрясения сотрясают Европу. А в России ведётся ожесточённая борьба против всей этой публики», – заключил Сивков.

