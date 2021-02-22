Флагман ВМСУ потерял остатки боеспособности

22.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Единственный полноценный военный корабль Украины, фрегат «Гетман Сагайдачный» потерял свои боевые способности и нуждается в модернизации.

Об этом в своем блоге заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Чмута, почти за 30 лет эксплуатации корабль не проходил комплексных программ модернизации, а ремонты были точечными и не системными.

«Сегодня корабль фактически небоеспособен и крайне редко выходит в море. Фактически есть три варианта: или оставить все как есть и в будущем его списать, или ремонт с локальной модернизацией, что позволит использовать корабль на базовом уровне, или же глубокая модернизация с заменой ключевых систем и вооружения, что позволит нарастить возможности, но в то же время есть риски никогда не реализовать проект модернизации до конца.

Для Украины важно найти оптимальный баланс «потраченные средства – полученный результат». При этом вопрос, нужен ли нам фрегат, вообще не должен стоять – мы 100% должны его сохранить и восстановить. Это единственная платформа на которой мы можем готовить экипажи морской авиации, гидроакустиков, выполнять дальние походы и выращивать моряков, для которых море – это родная стихия. С другой стороны, важно не превратить восстановление корабля в вечный процесс, который ежегодно съедает средства, а корпус продолжает стоять у стенки», – написал Чмут.