Флаговтыком камикадзе ВСУ попытались опровергнуть потерю части Днепропетровской области

Игорь Шкапа.  
07.07.2025 11:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


В сети появилось видео с ВСУшниками, которые устанавливают украинский флаг в селе Дачное – первом населенном пункте, освобожденном ВС РФ на территории Днепропетровской области.

На Украине тут же поспешили объявить о возвращении населенного пункта под свой контроль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В сети появилось видео с ВСУшниками, которые устанавливают украинский флаг в селе Дачное –...

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«Дачное Днепропетровской области освобождено. 37-я обрмп восстановила контроль над селом», – написал паблик 46-й бригады ВСУ.

На ролике, который осинтеры геолоцировали как западную окраину Дачного, можно увидеть двух ВСУшников, которые в спешке ставят флаг и сразу убегают. То есть, как минимум, о закреплении речь не идет.

Да и в титрах, которые сопровождают ролик, лишь скромно говорится, что «вывесили флаг в Дачном».

Украинский офицер-десантник с позывным «Мучной», давно признавший потерю Дачного, и вовсе пишет, что картина далека от той, что рисует пропаганда.

«Опять же по поводу Дачного. Все вы, наверняка видели, как наша морская пехота установила флаг в селе. Так вот, объясняю: установка флага в западной части дома и быстрый откат 2 потерянных бойцов – не полный контроль или присутствие наших войск в том н.п. Можно сколько угодно на… бывать, перетягивать на себя инициативу, что-то кому-то доказывать, для меня лично бесполезно. Если мы будем таким образом вешать на себя «медали» и не проведем в армии реформу, то таких моментов будем море», – предупреждает ВСУшник.

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