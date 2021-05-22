Флавия-Гертруда Мбайабе открывает глаза

22.05.2021, Москва, Петр Угрюмов

Наконец-то мы дождались и такого кино.

Приключенческий фильм «Турист» способен приободрить наших людей. Не так уж часто российские кинематографисты, берясь за актуальные темы, обходятся без фиги в кармане. Еще реже наше кино подмигивает не той стороне, которая «всегда права» и рукопожатна, а русскому человеку, от которого вечно требуется «платить и каяться».

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А тут что-то пошло иначе. «Макет», герой Алексея Шевченкова, говорит так, будто не подозревает о существовании светлоликих: «Американцы ж, они за демократию борются. А мы – за справедливость».

«Турист» привез нам кое-что принципиально новое.

От свежего боевика, показанного по НТВ, «бомбануло» русскую службу ВВС, «Радио Свобода», «Медузу». Это верный признак того, что деньги на фильм (чьи бы они ни были) потрачены не зря.

Особенно возбудились светлоликие на актера Глеба Темнова, исполнившего роль «Седьмого». С одного раза угадайте — почему…

Если бы создатели фильма задались целью, чтоб у светлоликих «рвануло» еще сильнее, то в эпизоде, когда бойцы «Седьмого» запускают квадрокоптер, можно было бы врубить «Полет валькирий».

«Седьмой» – важный персонаж, несущий надежду если не массовому зрителю, то героям фильма. «Седьмого» с его бойцами в Центральноафриканской Республике ждут не раньше, чем через неделю, а он появляется сейчас, как нельзя кстати… Своевременность — залог справедливости.

Создатели российского приключенческого фильма обошлись без Милоша Биковича, Александра Петрова, Данилы Козловского. Это несомненный плюс.

Петров в фильме задействован, но другой. В роли инструктора Гриши с позывным «Турист» снялся Владимир Петров, известный зрителям по сериалу «Тайны следствия». Там он играл сына следователя Шевцовой — Костика, уехавшего на ПМЖ в Лондон. На волю, стало быть…

В финале «Туриста» герой Владимира Петрова тоже поставлен перед выбором: вернуться на службу в столичной полиции — или опять лететь в ЦАР. Бывший коллега и друг, сливший Гришу, теперь предлагает новые перспективы: «Пройдешь комиссию — и волком под наши славные знамена. Темы есть интересные. Всё разрулим. Без бабла не останешься, поверь. Я за справедливость».

До этого слово «справедливость» (как сказано выше) произносилось лишь военным инструктором «Макетом», ненавидящим полицию.

А Гриша резко переключается на телевизионный репортаж из ЦАР. Он уже не слушает полицейского, который, шумно прихлёбывая, разглагольствует о «справедливости». С экрана жители столицы Центральноафриканской Республики кричат: «Спасибо, Россия!»

«Турист» торопится выйти из московского кафе: «воздухом подышать». Этому герою Владимира Петрова предстоит опять лететь в Центральную Африку. Тоже вроде как на волю.

Гриша объясняет новым попутчикам смысл своего позывного: «Летаю в ад. Но мне здесь нравится».

Почему ему «нравится» в африканском аду? Потому что здесь мирные жители, спасенные от отморозков, благодарны за это России. Неблагодарность, согласно Пушкину, «хуже либерализма». Значит тот ад, где тебе благодарны за помощь, — всяко лучше либерализма.

Московский полицейский, подставивший Гришу, называл его другом. Военный инструктор «Макет», напротив, относится к «Туристу» враждебно. Но именно «Макет» бросается выручать раненого Гришу.

Эпизод, где «Турист» спасает раненую девушку Катрин, военнослужащую ЦАР, а потом их обоих выносят из-под обстрела «Лимон» и «Макет», — это лучшее, что я видел в новом российском кино (во всяком случае — в его военно-приключенческом жанре).

Раненая Катрин не просто открывает глаза. Героиня Флавии-Гертруды Мбайабе еще и Грише открывает глаза на то, что такое справедливость.

Почему «Туристу» тошно в московском кафе в компании бывшего друга, а чтоб «воздухом подышать» — нужно лететь в ЦАР?

«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Эту истину иллюстрируют несколько динамичных моментов фильма.

Упомянутый эпизод спасения темнокожей Катрин — это еще и русская версия пресловутого: «Black Lives Matter». И замечательна фраза «Макета»: «Чё, может подружку твою тут оставим? Шучу…» Она психологически убедительна, мотивирована. Здесь дело вовсе не зубоскальстве «Макета». Бывалый воин понимает, что с раненым «Туристом» надо о чем-то болтать, заставить его реагировать на дурные шутки, чтоб он окончательно не «уплывал».

Песней «Смородина» светлоликая публика часто подкрепляют свои вопросы: «Какого черта мы делаем в Сирии, в ЦАР?» А в «Туристе» эта песня Шнура играет как раз в плюс. Во-первых, она усиливает эпизод с контузией Гриши. Песня прерывается, пока «Турист» приходит в себя, потом возобновляется. Во-вторых, надо оценить видеоряд, который сопровождается словами: «И плывут по небу над Россией а то ли тучи, то ли облака». Он как раз дает ответ на вопрос, какого черта Гриша делает в ЦАР.

Ну и еще один ключевой момент: когда военный инструктор, чьи полномочия ограничены, моментально превращается в русского воина. Мысль озвучена одним их героев просто и доходчиво: боевики убивают «мирняк» — значит, военным инструкторам можно больше не сдерживать себя. А вскоре эта мысль закрепляется появлением бойцов «Седьмого», демонстрируя учебно-методическое пособие по уничтожению отморозков.

Всё хорошее в «Туристе» происходит вовремя. Режиссер Андрей Щербинин и сценарист Владимир Измайлов настойчиво подводят зрителя к выводу: оценить преимущества нашей справедливости могут те, к кому она своевременно пришла.