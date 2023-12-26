Флот НАТО найдёт, как обойти Конвенцию Монтрё – Горбачёв

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Флот НАТО не сможет зайти в Чёрное море через Босфор, даже если ВСУ удастся нанести существенный ущерб кораблям Черноморского флота РФ. Ревизия конвенции Монтрё навредит всем Причерноморским странам, и единственным вариантом наращивания сил для противника является переброска по Дунаю.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачёв.

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«Во-первых, Конвенцию Монтрё никто не отменял. И в данном случае, я думаю, у турок позиция выверена, и она исходит из принципа, который декларировался ещё до 2014 года, что здесь, в Чёрном море, кроме черноморских держав, никому делать нечего. И в своё время на одном из «круглых столов», когда речь зашла о том, кто должен доминировать в Чёрном море, и как вообще делить зоны ответственности, один из наших адмиралов сказал: исходя из наличия сил, нужно взять карту Чёрного моря, сложить её пополам, и южная часть – это контроль Турции, северная часть – контроль России. Это банально, примитивно, но работает таким образом. Я думаю, Турции самой не выгодно кого-то сюда пускать», – подчеркнул Горбачев.

Плюс ко всему, ревизия конвенции Монтрё объективно дестабилизирует ситуацию и навредит всем. Тем более, что американцы не являются подписантами конвенции 1936 года об использовании проливов Босфор и Дарданеллы.

«Здесь речь может идти вот о чём. Могут, как в свое время немцы, перебросить какие-то силы по Дунаю. Немцы перебрасывали подводные лодки в полуразобранном состоянии, а уже в порту Констанца их собирали. И эти подлодки действовали на Чёрном море довольно эффективно, не с точки зрения нанесения ущерба, а изменения оперативной обстановки, поддержания наших боевых сил в боевом напряжении. Кстати говоря, итальянцы тоже несколько подводных лодок ещё меньшего водоизмещения перебросили. Поэтому НАТО могут пойти по этому пути, переместить какие-то плавсредства малого водоизмещения по тому же «зерновому коридору» и, таким образом, нарастить свои силы», – считает Горбачёв.

Однако и Россия может использовать Волго-Донской канал для переброски плавсредств в Черное море.

«Это называется межтеатровый маневр сил. Это всё известно, когда с Каспия наши малые ракетные корабли переходили по Волго-Дону в Азовское море, в Чёрное – и действовали на нашем театре. А такие возможности сейчас есть, с учётом того, что в Нижнем Новгороде в своё время активно строили подводные лодки и корабли, которые таким образом спускались вниз, и в Керчи их достраивали на заводе «Залив», – подчеркнул эксперт.