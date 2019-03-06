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06.03.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Пропаганда, Украина
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Флот США медленно подходит к берегам Белоруссии

Пользователи социальных сетей обсуждают появившееся на полках книжных магазинов издание «Морская слава Беларуси».

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Формально в этой книге рассказывается об известных моряках – выходцах из бывшей советской республики.  Однако в общепринятом контексте термин «морская слава государства» подразумевает именно победы флота под флагами этой страны.

«Тогда и книга «Украинский космос» имеет смысл», – заметил политолог Владимир Корнилов.

Как известно, ранее поисками древних морских подвигов активно занимались на Украине. Так, руководитель телевидения ВМС Украины Мирослав Мамчак издавал книги, где утверждалось, что первым украинским военным флотом были казацкие чайки, доходившие в военных походах до Константинополя.

Напомним, что в 2014 году одним из мемов в Интернете стало приписываемое спикеру Госдепа Джен Псаки обещание отправить военный флот США к берегам Белоруссии.

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