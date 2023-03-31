Флот США в бухтах и снос памятника Нахимову – на крымском ТВ обрисовали жизнь Севастополя под бандеровцами

Настоящей целью государственного переворота в Киеве был захват Крыма для последующего базирования Шестого флота США.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Таврической академии КФУ Андрей Ишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже давно обнародованы документы, связанные с этими событиями, – отметил он. – По сути, главной целью киевского кровавого «майдана» был Крым. Совершенно очевидно и уже документы обнародованы по поводу того, что американцы уже зарезервировали бухты Севастополя для Шестого флота.

Фактически, что такое для американцев Крым – в первую очередь это ключ к Большому Средиземноморью, то есть пространству в бассейнах Средиземного, Чёрного и Азовского морей. И, соответственно, это ключ к сохранению неоколониальной модели существования человечества, которое американцы ещё деликатно называют однополярным миром.

Для них важно сохранить неоколониализм. А для этого необходимо владеть Крымом и Севастополем. Никакого памятника Нахимову и другим нашим славным адмиралам, конечно, там давно уже не было бы. Украина сейчас очень чётко демонстрирует, как можно сносить варварски памятники, и Запад это поддерживает и даже финансирует.

Что касается второй задачи, Крым по сути – это смысловое ядро современной консолидации российской политической нации, как сказал президент России Владимир Путин, исток нашего государства и цивилизации. Естественно, что американцы и их сателлиты стремятся разрушить существующие первоосновы, максимум навредив Крыму. Естественно, что эти заявления официальных представителей госдепартамента США, что пусть сам Зеленский решает, наносить удары по Крыму или не наносить, ему публично разведут руки для дестабилизации ситуации в Крыму».