«Фол последней надежды»: Зачем США война России и Украины?

Новости Украины

США не зря развернули информационную кампанию о якобы грядущем вторжении России на Украину – Вашингтон заинтересован в прямой войне между Киевом и Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В первую очередь, конечно, на кону запуск газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Он достроен, но американцы с ним так и не смирились. Сертификация газопровода отсрочена, и у США появился шанс, чтобы совершить «фол последней надежды». Если начнется открытая война России с Украиной, можно не сомневаться, что США поставят Европу на уши и додавят Берлин до отказа от «Северного потока-2», невзирая на издержки», – отмечается в статье.

«Есть и второй «приз» во всей этой затее с войной. Возможно, даже главный. Это принятие Украины в НАТО. Под предлогом спасения Киева от «российской агрессии» американцам будет легче заставить остальных членов НАТО проголосовать за такой шаг. Это сейчас французы и немцы против. А если телеэкраны заполнятся ужасами войны в Европе, Париж и Берлин никуда не денутся — согласятся на прием Украины, лишь бы «остановить этих ужасных русских. Ну и попутно Москву можно будет обложить адскими санкциями — вплоть до запрета на экспорт ее нефти и газа», – добавляет газета.

Издание приходит к выводу, что на данный момент никакое вторжение на Украину России сейчас не выгодно.