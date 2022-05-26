Фольксштурм оккупированной Луганщины жалуется на отсутствие помощи из Киева

26.05.2022  11:00 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина и Донбасс


Украинские боевики из теробороны Луганской области находятся на передовой без ротации, с потерями и без техники.

Об этом в эфир львовского телеканала НТА заявил офицер терробороны Сергей Шакун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Шакуна, им пришлось обратиться к властям западноукраинских областей, потому что помощи от центра практически не поступает.

«Смотрите, например, территориальная оборона Луганщины. Три месяца, я с 25 февраля в территориальной обороне, три месяца наше подразделение на передовой. И потери есть. Приехали подразделения с других уголков Украины – их поменяли, забрали и все, а мы снова безвылазно. Потому, надо, я думаю, что нужно больше внимания обращать на Луганщину, на это подразделение, которое создалось, слава богу и тем луганчанам, которые пошли в него», – сказал боевик.

«Так что не будем говорить и тыкать пальцами – территориальная оборона на Луганщине, выходит, не нужна была. А сейчас, когда она есть, помощи как таковой со стороны, снова не будем тыкать пальцами, плохая помощь. Мы обратились ко Львовской военно-гражданской администрации областной, к Закарпатской, к Ивано-Франковской для того, чтобы нам предоставили технику. Технику для перевозки личного состава, потому что расстояния большие и бывает такое, что те же бусы идут в один конец, а потом они не возвращаются, потому что их расстреливают», – заявил Шакун.

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