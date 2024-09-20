Фон дер Ляйен обещает Украине покрыть лишь четверть зимней потребности в электричестве

Всей помощи стран ЕС хватит Украине на покрытие только 27% потребностей в электроэнергии на зиму.

Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еврокомиссия разработала специальный план для Украины. Он опирается на три приоритета. Первое – мы помогаем вам восстановить то, что было повреждено российскими ударами. Мы планируем восстановить 2,5 ГВт вашей электрогненерации, это примерно 15% ваших потребностей на эту зиму.

Второй момент – мы продолжаем присоединение Украины к европейской электросети. Мы экспортируем 2 ГВт электроэнергии, это около 12% потребности на зиму. По этим двум направлениям мы покроем 27% потребностей Украины на зиму», – обещала Урсула.