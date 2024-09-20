Фон дер Ляйен обещает Украине покрыть лишь четверть зимней потребности в электричестве

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Всей помощи стран ЕС хватит Украине на покрытие только 27% потребностей в электроэнергии на зиму.

Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всей помощи стран ЕС хватит Украине на покрытие только 27% потребностей в электроэнергии на...

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«Еврокомиссия разработала специальный план для Украины. Он опирается на три приоритета. Первое – мы помогаем вам восстановить то, что было повреждено российскими ударами. Мы планируем восстановить 2,5 ГВт  вашей электрогненерации, это примерно 15% ваших потребностей на эту зиму.

Второй момент – мы продолжаем присоединение Украины к европейской электросети. Мы экспортируем 2 ГВт электроэнергии, это около 12% потребности на зиму. По этим двум направлениям мы покроем 27% потребностей Украины на зиму», – обещала Урсула.

«И третья часть плана – это стабилизация. Мы планируем обеспечить стабильный поток электроэнергии по всей Украине, несмотря на атаки России на большую инфраструктуру. Поэтому мы сейчас отправляем мобильные газовые турбины и солнечные панели», – добавила глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что также отдельными странами ЕС будет предоставлена разная помощь. Например, в Литве разбирается целая ТЭС, и некоторые её детали отправятся на Украину.

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