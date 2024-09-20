Фон дер Ляйен обещает Украине покрыть лишь четверть зимней потребности в электричестве
Всей помощи стран ЕС хватит Украине на покрытие только 27% потребностей в электроэнергии на зиму.
Об этом на совместной пресс-конференции в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Еврокомиссия разработала специальный план для Украины. Он опирается на три приоритета. Первое – мы помогаем вам восстановить то, что было повреждено российскими ударами. Мы планируем восстановить 2,5 ГВт вашей электрогненерации, это примерно 15% ваших потребностей на эту зиму.
Второй момент – мы продолжаем присоединение Украины к европейской электросети. Мы экспортируем 2 ГВт электроэнергии, это около 12% потребности на зиму. По этим двум направлениям мы покроем 27% потребностей Украины на зиму», – обещала Урсула.
«И третья часть плана – это стабилизация. Мы планируем обеспечить стабильный поток электроэнергии по всей Украине, несмотря на атаки России на большую инфраструктуру. Поэтому мы сейчас отправляем мобильные газовые турбины и солнечные панели», – добавила глава Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что также отдельными странами ЕС будет предоставлена разная помощь. Например, в Литве разбирается целая ТЭС, и некоторые её детали отправятся на Украину.
Спасибо!
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