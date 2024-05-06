Фон дер Ляйен призвала Китай совместно бороться с Россией

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Китай готов объединиться с Западом против России.

Об этом она заявила сегодня на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Париже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме того, и Китай, и ЕС имеют общую заинтересованность в эффективном функционировании основанного на правилах международного порядка. Особенно на фоне очень неспокойной обстановки как в Европе, так и на Ближнем Востоке или в восточной Азии. Мы полны решимости остановить российскую войну против Украины и истеблишмента», – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Китай важен для ЕС «в решении глобальных проблем, таких как изменение климата и управления океанами».