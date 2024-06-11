Фон дер Ляйен: Украина уже в июле получит часть активов России

Константин Серпилин.  
11.06.2024 20:43
  (Мск) , Берлин
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Беспредел, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Пропаганда, Россия, Украина, Финансы


В июле Киев получит около 1,5 миллиардов от украденных у России денег, а на предстоящем саммите G7 обсудят, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от замороженных российских активов.

Об этом на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В июле Киев получит около 1,5 миллиардов от украденных у России денег, а на...

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«На прошлогодней конференции я сказала, что мы должны перевести Украине замороженные активы РФ. И сейчас мы делаем это возможным, в соответствии с международным законодательством, а также сохраняя стабильность финансовых рынков.

Около 1,5 миллиардов евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 10% – на восстановление, большой процент – на оборону.

И на этой неделе на саммите G7 мы будем обсуждать то, как Украина ещё быстрее может получить ещё больше выгоды и пользы от замороженных российских активов.

Россию нужно привлечь к ответственности за все преступления, и сейчас мы вынудим их платить!» – вещала немка.

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