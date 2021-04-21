Фонд Сороса издаёт в РФ учебники истории, оправдывающие бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

21.04.2021, Москва, Владимир Гладков

В России под патронатом фонда Сороса, помимо прочей литературы, издаются учебники по истории с целью прямого влияния на молодое поколение с дальнейшим формированием проамериканских нарративов в сознании учеников.

Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что же они (фонд Сороса в РФ – ред.) добились фактически? 24 учебника было выпущено, одобренных нашим министерством образования, что особенно удивительно, ну и сотни книг.

Например, если мы возьмем учебник истории новейшей под редакцией Кредер, есть такой там автор, доктор исторических наук, профессор, выдающийся человек, видимо – хотя, я бы таких гнал поганой метлой.

Он в этом учебнике не упоминает ни Сталинградскую битву, ни Курскую дугу, но говорит о том, что освобождение Восточной Европы советскими войсками было вредно для Европы, потому что они – якобы туда несли сильное влияние Советского Союза. Но насколько оно было правдой в том, что оно было вредоносным – большой вопрос. Но, тем не менее, он это напрямую пишет.

Но самое удивительное, что он оправдывает, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – это нормально, это были важные и нужные вещи. Вот, получите все эти важные и нужные моменты», – рассказал депутат.

«Я бы хотел ещё сказать, что, конечно, влияние этого фонда здесь было безгранично. Правильно сделали сенаторы в 2015 году, что внесли этот фонд в нежелательные организации, которые действуют на территории РФ», – добавил Алексей Журавлёв.