14.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Фонд Сороса профинансировал премию в честь боевика “небесной сотни”

В память погибшего во время Евромайдана правого боевика из УНСО Сергея Нигояна, на Украине начался музыкальный конкурс, победитель которого получит награду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конкурс станет первым из ряда подобных акций в рамках начатой ОО «Семьи Небесной Сотни» программы «Отличия Героев».

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«Отличным моментом (Майдана) было, что среди 70 погибших были очень молодые люди, которые были очень талантливы, которые в силу определенных обстоятельств не реализовали с вои творческие, научные идеи. Наша ГО «Семьи Небесной Сотни» решила увековечить их имена через определенные стипендии, конкурсы, которые так или иначе будут продвигать возможность реализации для творческой молодого человека, его возможностей.

Мы обсуждали концепцию конкурса, связанного с Сергеем Нигояном, он вообще планировал творческую карьеру, имел хорошие артистические данные. Он планировал карьеру артиста, актера. Эта идея не была реализованная, и сейчас мы будем ее реализовывать ежегодно через творческий конкурс», – заявил Владимир Тихий, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, член жюри конкурса.

Как сообщила член жюри конкурса композитор Алла Загайкевич, в конкурсе будут участвовать связанные с Майданом музыкальные произведения, аудио- и мультимедийные инсталляции. Подать заявку может любой деятель искусства (в т.ч. и без музыкального образования) с 14 июня и до 15 июля. Подведение итогов будет проходить 15-26 июля, после чего будет объявлено имя победителя, который будет реализовывать свой проект ориентировочно от 14 октября до середины ноября. На реализацию проекта предусмотрено 25 тыс грн.

Как сообщил Владимир Тихий, средства на проведение конкурса были собраны на сайте «Большая идея», который позиционирует себя как краудфандинговая платформа, т.е. проведение конкурса могли спонсировать все желающие.

Во время презентации премии ведущая подчеркнула, что собранные деньги через платформу пожертвовали все неравнодушные граждане и бизнес. «Да, это абсолютно народная история такая вышла», – подтвердил Владимир Тихий.

Это лишь частично соответствует истине. Если верить информации, размещенной на странице проекта на сайте «Больная идея», сбор средств уже закончен, и к моменту окончания было собрано всего 141 тыс грн. При этом в описании проекта указано: «Нашу идею поддерживает МФ «Возрождение», и в случае успеха компании удвоит сумму, а точнее добавит 100 тыс гривен».

Таким образом, «неравнодушные граждане и бизнес» профинансировали проект менее чем на треть, основное финансирование поступило через соросовский фонд «Возрождение».