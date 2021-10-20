Фонд Сороса создал на Украине виртуальный музей «российской агрессии»

20.10.2021 16:39 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киеве появился виртуальний музей, посвященный событиям 2014 года, которые привели к вхождению Крыма к в состав России.

Проект создан при поддержке соросовского фонда «Возрождение» и ряда украинских учреждений, в том числе МИД и Института национальной памяти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Институт нацпамяти, в частности, предоставил архив устных историй. Он же выступил организатором работы над проектом.

«Наконец в Украине появился Виртуальний музей российской агрессии, который мы только представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма», – сообщил у себя в телеграм канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ, начиная с 2014 года. Документальные факты, вместе с фото- и видеодоказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела – все это использовалось для отображения как можно более полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков», – счиатет министр.

По его словам, Крым — только начало, позже в музее появятся «донбасские» кейсы. Министр также назвал музей «частью успешной реализации стратегии информационной безопасности СНБО», отметив, что он «упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма».

По мнению бывшего депутата ВР Василия Волги этот проект служит цементированию политической нации «украинцев-антироссиян».

«В данном случае вот этой извращённой нравственной матрице требуется цементирование. Для этого и служит музей, в котором с использованием научных, исторических методов все факты подобраны один к другому таким образом, чтобы это всё продемонстрировать с определёнными целями. Всё это крайне необходимо для той созданной на Украине новой общности, никогда ранее не существовавшей на планете Земля, общности «украинцев-антироссиян». Вот эта политическая нация, которая на сегодня уже создана, которая продолжает свое победное шествие по Украине», – отметил политик.

«Всё больше и больше людей попадает под это идеологическое воздействие, их внутренние установки меняются, как мы с вами можем видеть, в том числе и на своих друзьях, знакомых. Так что подобные проекты целесообразны, особенно если они сделаны на американские деньги, то есть деньги хорошие, которые пошли на современные технологии. Целесообразность таких проектов очень высока именно в этой социальной инженерии, которая сегодня реализуется на Украине», – резюмировал Волга.