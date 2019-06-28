Фонтан, стеклянные стены и бронестекла: раскрыты подробности о новом офисе Зеленского

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский намерен перенести свой офис с улицы Банковой в Украинский дом, где через все здание будет расти дерево, воздух летом охладит фонтан, а воду нагреет солнце, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Реконструкцией Украинского дома будет заниматься архитектурное бюро 33BY, компания столичного архитектора Ивана Юнакова, сообщает киевское издание Новое время.

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Юнаков, пишет издание, занимает 65‑ю позицию в списке партии «Слуга народа», а также приходится сыном известному архитектору Сергею Юнакову.

Так, по словам архитектора, он обсудил с Президентом до 15 вариантов для переноса офиса. Проблему выбора решала большая группа архитекторов, социологов и транспортников. Рассматривали не только локацию, но и подъездные пути и подходы к каждому зданию.

Сейчас архитекторы прорабатывают уже четвертую редакцию проекта реконструкции Украинского дома, чтобы там смогли поместиться 500 сотрудников ОП. Полезная площадь этого здания составляет около 8 тыс. кв. м, а в нынешнем здании на Банковой, несмотря на то, что оно больше, полезная площадь меньше — всего 5 тыс. кв. м.

Согласно проекту, президент будет работать на четвертом этаже Украинского дома, пятый этаж займут администрация и юридические отделы, а третий будет отдан главе ОП и его замам. Стены большинства кабинетов, согласно планам, будут стеклянными, а в целом интерьеры — в стиле лофт.

Система отопления в здании будет полностью переделана. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, поэтому планируется ввод новой технологичной конструкции, где специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами.

Эти решения позволят существенно снизить потребление электроэнергии. Сейчас в сутки Украинский дом потребляет минимум 4 тыс. киловатт, а после реконструкции ему понадобится лишь 450 киловатт, пишет издание.

Окна нового кабинета президента будут выходить на Европейскую площадь, поэтому будут предприняты особые меры в виде бронированных стекол. А вход в здание станут охранять всевозможные рентгены и металло­искательные рамки.

В новом ОП планируется кафе и спортзал, а под землей — большая парковка на 134 места с тремя заездами — двумя с улицы Владимирский спуск и одного с Трехсвятительской.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что переименованная им в офис презиента администрация президента Украины переедет в Украинский дом, расположенный на Европейской площади.