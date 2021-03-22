«ФОПовцы» побрезговали митинговать под разгромленным офисом Зеленского

22.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В центре Киева предприниматели провели марш протеста, организованный движением «SaveФОП», против карантинных ограничений для бизнеса и требованиями диалога с правительством.

Колонна прошла от Майдана по Крещатику в сторону Бессарабского рынка, после чего по улице Трехсвятительской митингующие повернули к Кабмину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже почти сто дней на майдане и почти два года боремся против фискализации, против несправедливых законов, постанов Кабмина, которые уничтожают микро и малый бизнес. Которые практически уничтожили большую часть наших побратимов, наших сограждан, наших ФОПоповцев.

Вы знаете, что не все пережили те локдауны, которые были созданы для нас. В которых мы не работали, а платили налоги, а огромный бизнес работал и получал миллионные доходы», – вещал в громкоговоритель один из спикеров.

Митингующие скандировали в адрес инициаторов локдауна «Ганьба», жаловались на то, что данные ограничения не освобождают предпринимателей от налогов, а компенсация в 8000 гривен «это смешно», притом, что получают её далеко не все.

Также предприниматели возмущались, что за всё время митингов к ним так никто из правительства не выходил и кричали: «Кличко, опомнись!»

Колону сопровождал джип с аудиотехникой, который участники акции называли «звукомобиль». Они пожаловались, что на прошлой акции у них такой автомобиль забрала полиция и пообещали прикатить новый, если отберут и этот.

Примечательно, что по ходу марша у офиса президента была сделана лишь пятиминутная остановка, после чего толпа отправилась к Кабмину.

Организаторы напомнили, что за все прошлые разы их к Банковой и близко не подпускали, а теперь, когда там всё разгромлено националистами, их пропустили без проблем, в чём митингующие углядели попытку властей «опорочить наш белый протест».

Участники забастовки пообещали продолжать «ходу», пока их не услышат, и предупредили, что «Бог не простит» никакого вмешательства и разгона акции со стороны полиции, после того, что власти позволили националистам в субботу сделать с фасадом офиса президента Украины.

В целом колонна дошла только до Кабмина, хотя предприниматели обещали ходить кругами через улицы Крещатик-Садовая-Грушевского-Шелковичная-Институтская-Лютеранская-Круглоуниверситетская.