Forbes рассказал, что произошло с уцелевшими в боях на Украине остатками американских танков Abrams

Сергей Рыжов.  
08.10.2024 10:10
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


«После 15 месяцев непрерывного участия во многих самых кровопролитных сражениях масштабной войны на Украине элитная 47-я механизированная бригада украинской армии в начале прошлого месяца наконец покинула восточную линию фронта, забрав с собой выжившие на поле боя танки M-1 Abrams американского производства, которыми был оснащен единственный танковый батальон подразделения», – говорится в публикации штатного военного автора Forbes Дэвида Экса.

Эти танки получили крайне необходимые обновления,  утверждает автор.

«После 15 месяцев непрерывного участия во многих самых кровопролитных сражениях масштабной войны на Украине...

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Видео, опубликованное 47-й механизированной бригадой ВСУ в этот понедельник, показывает некоторые из уцелевших танков подразделения на учениях. 69-тонные четырехместные М-1 щеголяют блоками реактивной брони американского производства по бокам и блоками реактивной брони украинского производства на башнях в качестве местной решетчатой ​​брони против беспилотников и радиоглушителей, заземляющих беспилотники.

Украинские модели M-1A1 Situational Awareness 2000-х годов не являются наиболее защищенными Abrams — эта почетная позиция принадлежит новейшим M-1A2 армии США — но украинские Abrams, возможно, наиболее модифицированы.

Модификации предназначены для борьбы с двумя основными угрозами: противотанковыми ракетами и взрывоопасными беспилотниками. Реактивная броня взрывается наружу, отклоняя боеголовки ракет. Клеточная броня и глушитель отключают и блокируют взрывоопасные беспилотники.

«Нагромождая модификации на свои Abrams, 47-я механизированная бригада ВСУ делает все возможное, чтобы сохранить оставшиеся у нее танки как можно дольше», – говорится в публикации.

«Соединенные Штаты любезно отправили сотни излишков боевых машин пехоты M-2 Bradley , чтобы полностью оснастить штурмовые батальоны 47-й механизированной бригады современными машинами, несмотря на то, что эти батальоны несут тяжелые потери», – добавляет автор.

Дэвид Экс задает ряд интересных вопросов, обращенных к Пентагону.

«Странно, что Соединенные Штаты не отправили замену M-1. Те ​​первые 31 Abrams, которые прибыли на Украину год назад, являются единственными Abrams, которые американцы пообещали, несмотря на то, что на складах в Соединенных Штатах находятся буквально тысячи танков», – пишет он.

Сколько М-1 осталось у 47-й механизированной бригады  ВСУ, неясно.  Аналитики разведывательного коллектива Oryx насчитали шесть уничтоженных Abrams и восемь поврежденных или брошенных.

Для танковых подразделений типично пытаться отбуксировать и отремонтировать обездвиженные машины, но трудно сказать, сколько брошенных Abrams 47-й механизированной бригаде ВСУ удалось восстановить, поскольку она в основном вела арьергардные бои на востоке Украины с прошлой зимы до начала осени.

В лучшем случае у 47-й механизированной бригады осталось 25 М-1, предполагает автор публикации. Как минимум, их может быть всего 17.

«Но можно с уверенностью сказать, что у всех выживших танков теперь есть дополнительная броня и глушители. Они вернутся в бой лучше защищенными, чем когда-либо, — потенциально оттягивая тот день, когда у бригады будет слишком мало танков, чтобы сформировать сплоченную боевую силу», – резюмирует Дэвид Экс.

Если 47-я механизированная бригада ВСУ получит больше Abrams, они могут прийти не из Соединенных Штатов, а из Австралии, также предполагает он.

Хотя американцы не дали понять, что готовы передать больше танков, австралийцы, как сообщается, рассматривают возможность пожертвовать 59 лишних танков M-1A1SA, которые недавно были сняты с вооружения австралийской армии.

Впрочем, это лишь планы. А пока что ситуация для украинцев не очень радужная, признает автор.

«С 59 свежими Абрамсами 47-я механизированная бригада ВСУ может пополнить свой существующий танковый батальон — и, возможно, сформировать второй батальон. Если и пока этого не произойдет, тем 14–25 выжившим из первоначальных 31 украинских танков М-1 придется сражаться в одиночку», – говорится в публикации.

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