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Если украинские командиры надеялись, что их вторжение в Курскую область России, начавшееся больше трех недель назад, отвлечет некоторые из лучших российских полков и бригад от восточной Украины и ослабит давление на украинские войска в наиболее уязвимых восточных секторах, то теперь они, несомненно, разочарованы, пишет Forbes в своем аналитическом материале о происходящем на украинском ТВД.

«Игнорируя украинское вторжение в Курск, российские полки не спускают глаз с главного украинского приза — Покровска. Российские войска уверенно продвигаются к ключевому логистическому центру западного Донбасса», – эти строки издание вынесло в заголовок и Лид своей публикации.

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Издание отмечает: последствия для оборонительной кампании Украины на востоке от наступления России, начавшегося прошлой осенью, расширившегося после Нового года, и продолжавшегося беспрепятственно до августа, были ужасающими.

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«По сути, Украина меняет часть востока на Курск. Стоит ли того тот или иной обмен — это политический вопрос, на который нет простого ответа ни для одной из сторон», – добавляют авторы.

Покровск расположен на главных украинских линиях снабжения к западу от Донецка. После недель устойчивого российского наступления город находится во все большей опасности.

«Барабанная дробь недавних российских наступлений к востоку от Покровска, к северо-западу от Донецка, должна звучать как сигнал тревоги в Киеве. В минувшую пятницу российская пехота вошла в Новогродовку , в семи милях к востоку от Покровска. Выстрелом из реактивной гранаты они подбили украинский танк», – говорится в статье.

Аналитики предвидели такое развитие событий. В конце июля украинская аналитическая группа Frontelligence Insight описала ситуацию вокруг Покровска как «критическую». И это было до того, как русские захватили еще несколько деревень по дороге на Покровск, включая Орловку и Николаевку.

Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с ее двумя десятками уцелевших танков М-1 «Абрамс» не смогла остановить российское наступление, – констатирует автор Дэвид Экс.

«Если и есть проблеск надежды для осажденных защитников Покровска, так это то, что потери России в этом секторе были «тяжелыми», – добавляет он, ссылаясь при этом на данные проукраинской группы по расследованию конфликтов.

Но даже более медленное российское наступление — это все еще наступление, и Покровск все больше рискует пасть., – отмечается в статье.

«Если это приведет к более широкому краху украинской обороны на востоке, командиры в Киеве могут пожалеть о развертывании крупных сил в Курской области — потенциально дюжины батальонов передовой линии, каждый из которых будет насчитывать до 400 солдат —вместо того, чтобы усилить Покровск», – резюмирует автор.