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27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Россия, Украина, Экономика
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Ford уходит из России

Компания Ford приняла решение о сворачивании своего производственного бизнеса в России, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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«Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. А управлять этим бизнесом будет их российский партнер — группа «Соллерс», которая получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате его реструктуризации», — сообщил Козак.

В начале марта агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что автопроизводитель закроет предприятие в Ленинградской области и один из своих заводов в Татарстане. 26 марта «Коммерсантъ» уточнил, что Ford намерен полностью отказаться от выпуска в России легковых автомобилей.

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