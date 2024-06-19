Foreign Affairs публикует спойлер внешней политики Трампа – «возвращение мира через силу»

Авторитетное западное издание Foreign Affairs в своем июньско-июльском выпуске публикует программную статью бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности в 2019-2021 годах Роберта О’Брайена с красноречивым названием «Возвращение мира через силу. Аргументы в пользу внешней политики Трампа».

В какой-то мере эти тезисы могут дать представление о том, какими методами будет добиваться восстановления своей гегемонии США в разных частях света в случае, если Трамп снова вернется в Белый дом по итогам осенних выборов этого года.

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Это еще не утвержденные и согласованные на всех уровнях госмашины намерения, но некий предварительный эскиз будущей стратегии новой команды Белого дома, на приход которой в РФ почему-то до сих пор питают какие-то надежды и иллюзии..

Вот как выглядят предложения Роберта О’Брайена относительно ключевых и наиболее проблемных для США регионов планеты.

Китай:

«Вашингтон должен отделить свою экономику от экономики Китая. Не описывая это как таковое, Трамп уже начал де-факто политику разделения, введя более высокие тарифы примерно на половину китайского экспорта в Америку, предоставив Пекину возможность возобновить нормальную торговлю, если он изменит свое поведение – возможность, которой он не воспользовался. Сейчас настало время пойти еще дальше: ввести 60-процентный тариф на китайские товары, как предлагает Трамп, и ужесточить экспортный контроль над любыми технологиями, которые могут быть полезны Китаю. Одновременно Вашингтон должен нарастить военное присутствие в соседних с Китаем странах».

Украина:

«Подход Трампа будет заключаться в том, чтобы продолжать предоставлять летальную помощь Украине, финансируемую европейскими странами, сохраняя при этом дверь открытой для дипломатии с Россией и выводя Москву из равновесия определенной степенью непредсказуемости. Он также будет подталкивать НАТО к переброске наземных и военно-воздушных сил в Польшу, чтобы увеличить свои возможности ближе к границе с Россией и безошибочно дать понять, что альянс будет защищать всю свою территорию от иностранной агрессии”.

Ближний Восток:

«Вашингтон не должен оказывать давление на Израиль, чтобы тот вернулся к переговорам по долгосрочному решению более широкого конфликта с палестинцами. В центре внимания политики США на Ближнем Востоке должен оставаться злонамеренный игрок, который в конечном итоге несет наибольшую ответственность за беспорядки и убийства: иранский режим».

Развитие армии США:

«Совершенствование системы закупок. Создание к 2032 году военно-морского флота из 355 кораблей (сейчас менее 300), которую Трамп поставил в 2017 году. Производство 100 запланированных единиц ядерного бомбардировщика-невидимки B-21. Возобновление производства урана-235, плутония-239 и сверхзвуковых ракет. Ускорение НИОКР»

Все это прикрывается легким флером «миротворчества», якобы присущего Трампу.

«Хочешь мира – готовься к войне. В 2017 году президент Дональд Трамп вернул в Белый дом этот забытый после эпохи Обамы дух, когда у Соединенных Штатов был президент, который считал необходимым извиниться за предполагаемые грехи американской внешней политики и подорвал мощь американских вооруженных сил. Это закончилось, когда Трамп вступил в должность. Как он провозгласил на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2020 года, Соединенные Штаты «выполняют свое предназначение миротворца, но это мир через силу», – пафосно «заворачивает» экс-советник Трампа.

«Трамп был миротворцем — утверждает он, называя это «фактом, скрытым ложными представлениями о нем, но совершенно очевидный, если взглянуть на документы».

Далее О’Брайен перечисляет «достижения» своего бывшего шефа на посту президента.

«Только в последние 16 месяцев его правления Соединенные Штаты способствовали заключению Соглашений Авраама, принеся мир Израилю и трем его соседям на Ближнем Востоке, а также Судану; Сербия и Косово договорились о нормализации экономической ситуации при посредничестве США; Вашингтон успешно подтолкнул Египет и ключевые государства Персидского залива к урегулированию разногласий с Катаром и прекращению блокады эмирата; Соединенные Штаты заключили соглашение с талибами, которое предотвратило гибель американцев в Афганистане в течение почти всего последнего года работы администрации Трампа. Трамп был полон решимости избежать новых войн и бесконечных операций по борьбе с повстанцами, и его президентство стало первым со времен Джимми Картера, когда Соединенные Штаты не вступили в новую войну и не расширили существующий конфликт. Трамп также завершил одну войну редкой победой США, уничтожив «Исламское государство» (также известное как ИГИЛ) как организованную военную силу и устранив его лидера Абу Бакра аль-Багдади».

Экс-советник Трампа особо акцентирует на том, что при Трампе противники США не эксплуатировали предпочтение американцев миру. Например, «в годы правления Трампа Россия не продвигалась дальше после вторжения в Украину в 2014 году, Иран не осмеливался напрямую напасть на Израиль, а Северная Корея прекратила испытания ядерного оружия после сочетания дипломатических усилий и военной демонстрации силы США».

Трамп, по словам О’Брайена, высоко ценит своего предшественника Эндрю Джексона и его подход к внешней политике: быть сосредоточенным и решительным, когда его вынуждают действовать, но остерегаться перегибов.

«Второй срок Трампа ознаменовался бы возвращением реализма с джексонианским привкусом. Друзья Вашингтона станут более защищенными и более самостоятельными, а его враги снова будут бояться американской мощи. Соединенные Штаты были бы сильны, и был бы мир», – резюмирует экс-советник Трампа по нацбезопасности.