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Foreign Policy включается в кампанию по обработке общественного мнения на Западе в пользу «технического замирения» на Украине по текущей линии фронта. Вызывает интерес подбор аргументов в пользу такой линии.

В частности, издание снова возвращается к операции ВСУ в Курской области РФ, где украинцы оккупировали по собственным же данным два с половиной района, однако не смогли добиться отвлечения значительных российских сил с донбасского участка фронта.

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«Киев одержал значительную политическую победу в Курске, независимо от того, останется ли он там или решит вывести войска из этой территории в ближайшие месяцы. Он раскрыл блеф Путина и высмеял его “красные линии” и ядерные заявления», – говорится в публикации Foreign Policy.

Впрочем издание признает, что «некоторые другие стратегические цели Украины были менее успешны».

В частности, к провалам Киева издание относит несбывшийся расчет Зеленского на то, что курская операция ускорит принятие Вашингтоном решения, которое позволит Украине нанести удары вглубь российской территории, используя крылатые ракеты, предоставленные Западом.

Тем не менее, продолжают авторы материала, «Хотя Белый дом отказался менять свою позицию по этому вопросу, растущие внутренние возможности Украины в области дальнего действия на протяжении последних недель наносят все больший вред российскому тылу, что еще больше смущает Кремль».

Издание акцентирует внимание еще на один тактический провал украинского командования.

«Курская операция также имела целью отвлечь российские ресурсы от кампании Кремля по захвату остальной части восточной части Донецкой области Украины. Однако, несмотря на ошеломляющие потери, Россия продолжает медленно продвигаться на востоке Украины уже несколько месяцев подряд. Украинская оборона на востоке постепенно прогибается под тяжестью, казалось бы, бесконечных атак российских войск на истощенные украинские оборонные позиции, напоминающие мясорубку», – пишут авторы.

Тем не менее, по мнению аналитиков Foreign Policy, вторжение под Курском могло способствовать достижению более широкой стратегической цели Киева.

«Если Украина успешно продолжит удерживать оккупированную российскую территорию, Москва не сможет претендовать на победу в этой войне, если украинские войска останутся на ее де-юре территории и если конфликт будет заморожен на нынешних линиях контроля».

Как и многие другие комментаторы на Западе, авторы этой публикации увязывают продолжение украинской оккупации части Курщины с устойчивостью позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. Которые, хотя и вилами по вожже пока что писаны, однако все к ним уже лихорадочно готовятся.

«Значительная часть внешнеполитической идеи на Западе состоит в том, что Украина и Россия в конце концов должны сесть за стол переговоров и пойти на уступки, чтобы положить конец войне. Однако до сих пор не было сделано никаких реальных усилий ни со стороны союзников Украины, ни со стороны России, чтобы сформулировать условия мирного соглашения, устраивающего обе стороны. В Курской области, однако, появилась украинская теория победы, хотя и пока в концептуальном зачаточном состоянии. Подобно многим успешным обменам военнопленными, совершенным Киевом и Москвой с начала войны, украинцы предполагают, что смогут обменять российскую землю в Курской области на свои оккупированные территории, если не на Крым, Донецк и Луганск, то хотя бы на Херсонщину и Запорожье», – рассуждают авторы, озвучивая расчеты киевского руководства.

По их мнению, наступление ВСУ на российскую территорию, «по меньшей мере, значительно укрепило украинские позиции в любых будущих переговорах». Впрочем, эта точка зрения даже на Западе выглядит достаточно спорной.

Анализируя свежую сциологию издание пишет, что, хотя количество украинцев, рассматривающих возможность территориальных уступок России ради прекращения войны, растет, однако «эти голоса все еще в меньшинстве, а детали того, какими могут быть эти уступки, очень разнятся».

«После двух с половиной лет войны украинский народ не готов к капитуляции», – делает вывод издание.

Следовательно, если о капитуляции не может быть и речи, а полная военная победа Украины пока маловероятна, то переговоры, основанные на взаимном обмене территориями, по крайней мере, устанавливают надежный третий путь выхода из этой войны, – таков второй вывод, к которому подталкивает своего западного читателя Foreign Policy.

«Несмотря на то, что в 2024 году ход войны не в пользу Киева, однако оккупацией русской земли, по крайней мере, теоретически, Киев создал прецедент, который может, несмотря на многочисленные неудачи, завершить войну в свою пользу», – резюмируют авторы.