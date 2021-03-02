«Формализм и говорильня!» – Дроздов потребовал придать упоротости «крымской платформе»

02.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все инициативы со стороны Украины по потерянному полуострову, вроде «крымской платформы», изначально подаются как простые формальности с единственно целью сохранить антироссийские санкции и не дать этой теме уйти в забвение.

Об этом в эфире «4 канала» заявил скандальный львовский телеведущий и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вся риторика по Крыму уже стала формальной, декларативной, декоративной, все эти платформы, которые создаются, это хорошо, но есть такое чувство тут, у нас, на материке, что это делается просто для красоты игры. Просто для того, чтобы эта тема существовала, просто чтобы был повод для санкций, потому что, фактически, это основной повод, даже не Донбасс.

И это как-то делается просто, чтобы было, но нет такой «упоротости» уже с нашей стороны это докрутить, мощно это проработать, презентовать деоккупационную стратегию. И это не просто какая-то платформа, где соберутся, поплачут по дому. То есть, такая формальность, она очень напрягает, это какое-то лицемерие, фальшь», – пожаловался Дроздов.