Форманчук: Исполнение гимна укро-нацистов на свадьбе в Крыму – следствие попустительства властей

Новости Украины

Исполнение украинских националистических песен на крымско-татарских свадьбах не является случайностью. Это результат попустительства и лояльной политики по отношению к деструктивным элементам в обществе, из чего нужно сделать выводы.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

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«Подобное событие должно было произойти, как упреждение, как предупреждение, как какое-то знамение, после которого мы должны все оглянуться назад, сделать правильные выводы, чтобы не чернить весь народ. Потому что народ здесь не виноват, это отдельная группа, – уверен он. – Хотя, до этого были сигналы, например, когда в крымско-татарском магазине не хотят обслуживать военнослужащих. Или, чему я сам был случайным свидетелем, когда два крымских татарина поздоровались националистским приветствием: «слава Украине, героям слава». Я хочу призвать всех крымских татар, живущих в Крыму, живущих за пределами Крыма, чтобы мы сделали правильный вывод из этого досадного случая, хотя он носит чисто провокационный характер. С одной стороны, все наказуемые должны понести наказание. Пока это мера не столько суровая, сколько предупредительная, чтобы все хорошо подумали, стоит ли использовать на свадьбах откровенные нацистские песни. Это же гимн «Азова» (запрещен в РФ – ред.), это что-то недопустимое, что можно придумать у нас в Крыму, это – предательство и государственная измена».

По словам главы ОП, искренность извинений, принесенных ди-джеем и владельцем ресторана «Арпат» за исполнение гимна украинских сечевых стрельцов на крымско-татарской свадьбе, вызывает сомнения. Скорее, это была осознанная провокация.

«Я не до конца верю в их извинения, поскольку, на мой взгляд, все было сделано осознано. Но я рад тому, что они публично не постеснялись попросить прощения. И высказаться в поддержку президента и главы республики. Очень бы не хотелось, чтобы эта тень пала на весь крымско-татарский народ, – подчеркнул Форманчук. – Мы должны помнить, что живём в условиях военного времени, и военная спецоперация выходит на новую фазу. Она очень непростая, здесь не нужно паники, мы не должны посыпать голову пеплом, но должны делать правильные выводы из тех событий, которые сегодня происходят на полях сражений. Мне кажется, что сегодня наше крымское руководство является как никогда сплочённым с точки зрения консолидации. Такой уровень консолидации мы переживали в 2014 году. И мне кажется, что сегодня мы опять должны быть вместе в осуждении такого рода провокаций. Мы должны очень быстро, оперативно на них реагировать, жёстко и справедливо так, чтобы каждый человек ощущал неотвратимость наказания. Не бывает невинных детей в таких шалостях – это не шалости. Это серьёзные гражданские поступки, и мы должны здесь сделать соответствующие выводы – и власти, и общество».