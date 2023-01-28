Формат «5+2» по Приднестровью может вернуть Россию в дела европейской политики

Любопытный факт. Накануне российский и американский послы в Кишиневе практически одновременно заявили о необходимости сохранения и активного использования переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию для мирного разрешения конфликта на Днестре.

Напомним, участниками формата являются Молдова и Приднестровье (стороны конфликта), ОБСЕ, Россия, Украины (посредники), ЕС и США (наблюдатели). Эта международная переговорная площадка с конца 2019 года не работает, звучали предложения свернуть или трансформировать ее, хотя Тирасполь настаивал на активизации формата. В прошлом году президент РМ Майя Санду заявила, что переговоры не могут быть возобновлены из-за украинского кризиса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

26 января посол США в РМ Кент Логсдон сказал в эфире местного телеканала TV-8, что для переговорного формата «5+2» по Приднестровью «нет альтернатив», и что США продолжат его поддерживать. В этот же день посол России в Молдове Олег Васнецов и молдавский вице-премьер – политический представитель РМ на переговорах Олег Серебрян, обсудив молдо-приднестровское урегулирование с учетом региональной ситуации, также заявили о том, что «5+2» – единственная площадка, на которой сегодня может идти диалог.

Откуда взялось такое единодушие и почему ключевые игроки в унисон заговорили о приднестровской проблематике, рассуждает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Что происходит вокруг формата «5+2»? Кент Логсдон раньше сам предлагал думать о смене переговорного механизма по Приднестровью, а теперь говорит, что его надо активизировать. А вице-премьер РМ Олег Серебрян встречается с российским послом, и они говорят о «5+2» как о безальтернативной диалоговой площадке. Может быть, руководству Молдовы дан сигнал умерить воинственный пыл?

Игорь Шорников: Мы видим, как, с одной стороны, руководство Молдовы закручивает гайки в отношении Приднестровья и собственного пророссийского населения, – готовится принять поправки в Уголовный кодекс о «сепаратизме» и «заговоре против Молдовы», а, с другой стороны, – настаивает на мирном решении приднестровского вопроса в рамках унитарной Молдовы. Не секрет, что текущая международная ситуация создала для Кишинева уникальные возможности давления на Тирасполь: украинская граница для Приднестровья закрыта, Молдова контролирует все движение людей и товаров, а возможности России по поддержке Тирасполя заметно снизились. Как говорится, грех не воспользоваться этой ситуацией ради достижения собственных целей. Однако в чем эти цели для команды Санду заключаются? В вытеснении российского военного присутствия? Так это западные цели. В присоединении территорий, населенных 300 тысячами пророссийских избирателей? Это цели как раз оппонентов Санду. В получении доступа к приднестровской и российской собственности? А эта уже игра, которая не стоит свеч. Для команды Санду нет никаких резонов педалировать тему урегулирования, оттого молдавская сторона на протяжении двух лет оставалась безучастной к письмам президента Приднестровья Красносельского с предложениями активизировать диалог. Приднестровское урегулирование в нынешней ситуации является одним из элементов Большой игры, развернувшейся вокруг украинского кризиса. Поэтому решение приднестровского вопроса может рассматриваться большими игроками одновременно и как первый шаг к стабилизации региональной ситуации, а в случае неуспеха – как повод для нового повышения ставок. Нам представляется, что заявления посла США в РМ Кента Логсдона и встреча молдавского вице-премьера Олега Серебряна с российским послом в Молдове Олегом Васнецовым – это плохой сигнал для Санду, но более-менее удовлетворительный для Молдовы. США на текущем этапе либо не видят перспектив вооруженной эскалации на Днестре, либо не верят в успех такого предприятия, если оно будет осуществляться нынешним руководством Молдовы. Но альтернативы этим бездарям (с точки зрения США) нет, а потому Молдова пока постоит на запасном пути и продолжит погружаться в пучину социально-экономического кризиса, приправленного усиленной промывкой мозгов населению антироссийской пропагандой. По крайней мере, Молдова не должна стать новой точкой военного противостояния Запада и России. Но, занимаясь процессом приднестровского урегулирования, Санду в политическом смысле вынуждена будет копать могилу себе и своей партии. Формат «5+2», который снова признан безальтернативным, далеко не идеален. Он заработал в 2005 году и стал одной из форм дипломатического прикрытия блокады Приднестровья в 2006 году, а также инструментом медленной минимизации российского влияния во всем регионе. Западников он не устраивал как раз тем, что Россия все время вроде как уходит из региона, но никак не уйдет. За 15 лет работы формата результаты оказались незначительными для Запада. А вот россиян, занятых в этот период более сложными проблемами Украины, Донбасса, Сирии, застой на молдо-приднестровском направлении, наверняка, устраивал. Возврат ключевых игроков за стол переговоров в формате «5+2», по нашему мнению, может свидетельствовать о том, что Запад не готов к дальнейшей эскалации военного конфликта с Россией и намерен ограничить его территорией Украины. Кроме того, Запад не готов рисковать своими завоеваниями в Молдове и попробует добиваться своих региональных целей старыми способами, но в более благоприятной для себя обстановке. И это, безусловно, тревожный сигнал для Тирасполя. Долго ли он сможет сопротивляться молдавской «реинтеграции» в нынешних условиях? Но, по крайней мере, это путь мира. «Мы должны ценить мир и путем, пусть трудных переговоров, но идти к миру. Это тернистая дорога…» – это цитата из недавнего интервью президента Красносельского. Кажется, сейчас Приднестровью придется вступить на этот тернистый путь.

ПолитНавигатор: Что могло бы в нынешних условиях стать темой беседы переговорщиков по Приднестровью?

Игорь Шорников: Что касается повестки переговоров, если они вернутся в колею формата «5+2», то это, безусловно, вопросы свободы передвижения людей и грузов. С этой точки зрения предстоящие антиприднестровские поправки в молдавский Уголовный кодекс можно рассматривать как повышение Кишиневом собственных переговорных позиций. Диалог точно не будет простым.

ПолитНавигатор: Если представить, что формат действительно заработает, как будут в нем общаться представители Украины и России?

Игорь Шорников: Что касается работы в рамках формата «5+2» представителей России и Украины, то это может стать единственной легальной площадкой, на которой российские и украинские дипломаты смогут общаться напрямую. Потенциал такого общения пока оценить трудно. Гораздо больший интерес представляет взаимодействие на одной площадке российских и американских дипломатов. Со стороны Запада это выглядит уступкой, которая легко может превратиться в ловушку. Тем не менее, возобновление формата «5+2» возвращает российскую дипломатию в дела европейской политики.