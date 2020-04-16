16.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
День Победы, Донбасс, Общество, Парад Победы, Политика, Россия, Украина
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Формат Дня Победы в ДНР рассмотрят ближе к знаменательной дате




Глава ДНР разъяснил ситуацию с празднованием Дня Победы и Дня Республики в условиях режима повышенной готовности в стране.

Об этом сообщает сайт руководителя республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день в связи с действием режима повышенной готовности и эпидемиологической обстановкой в республике проведение массовых мероприятий отменено.

Эти обстоятельства вынуждают, конечно, пересмотреть и формат празднования наших основных и любимых населением праздников – Дня Победы и Дня Республики.

Многое зависит от того, как будет дальше развиваться ситуация», – заявил Пушилин в ходе расширенного видеосовещания с главами администраций городов и районов.

Глава ДНР также добавил, что окончательное решение будет принято позже – ближе к знаменательным датам.

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