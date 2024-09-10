Формат государства драматически изменится: 9 млн дееспособных не удержат границы – Арестович

Анатолий Лапин.  
10.09.2024 16:15
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса


На Украине всего 9 миллионов трудоспособных граждан на все население страны. Это значит, что они уже не в состоянии удерживать нынешнюю территорию, не говоря уже о границах 1991 года.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине всего 9 миллионов трудоспособных граждан на все население страны. Это значит, что...

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«У нас есть свежие данные – 9 миллионов работающих на 29 миллионов имеющихся украинцев в Украине. 14 миллионов – пенсионеры, школьники либо недееспособные, и 9 миллионов работающих. 9 миллионов работающих – это население, которое способно удержать три-четыре области, технически способно удержать. А Украина в границах 91-го года – это население уже неспособно обслуживать технически. Оно неспособно дать количество людей, служащих в армии, неспособно дать экономику, которая удержит», – рассуждал он.

«Что такое 9 миллионов работающих – это страна, размером с Венгрию. Мы уже не можем удержать границы 91-го – и не удержим, и даже те, которые остались, уже не можем удержать. Поэтому, если вдруг откуда-то не взять большое количество людей, то мы и экономически не сможем удерживать эти границы. А, значит, формат государства неизбежно изменится», – заключил Арестович.

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