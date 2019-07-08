«Формат переговоров с русскими один – автоматная очередь!» – нацики под окнами Зеленского

08.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Более двух сотен националистов, ветеранов «АТО» и прочих парамилитарных радикалов вышли сегодня на акцию в центре Киева, чтобы выразить протест против уже отмененного к тому моменту телемосту с Россией.

В ходе акции лозунги радикализировались от «Медведчука в тюрьму» до открытых призывов к кровопролитию.

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«Мы ждём от президента приказ стрелять по внешним и внутренним врагам, по олигархам, по Медведчукам, по российским прислужникам и по тем путинским наёмникам, которые топчут нашу землю. Слава Украине!» – кричал один из выступающих.

Его побратимы принесли огромный баннер с надписью «Какой нах#й телемост? Реагируйте», чтобы вручить его президенту Украины.

Уцелевший в Дебальцевском котле боевик «АТО» Назаренко отметился ярким выступлением.

«Я помню, как мы «извинялись» перед РФ 152-ми калибрами под Дебальцево. Они так «радостно» принимали эти извинения. Пакетами «Градов», нашими пакетами, «переможными», я помню, как они применяли ударную штурмовую авиацию, мало кто про это говорит, я помню, как они применяли фосфорные снаряды под Дебальцево. Украинское оружие в который раз доказывало, что мы можем побеждать. Нас тогда кинули, предали… Говорят, в окружении было 5-7 тысяч украинских войск, это брехня, нас было не больше трёх тысяч в окружении, и мы удерживали наступление 15 тысяч отборных российских солдат и танков! …

Мы умеем побеждать, у нас немного меньше людей, чем в РФ, но мы лучше воюем… Если кто-то не умеет, я научу, и тут присутствуют десятки, сотни тысяч националистов, которые знают, как побеждать врага! …У нас достаточно сил, средств, навыков и умений, дайте приказ!» – кричал Назаренко.

Также выступил основатель нацполка «Азов», лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

«Мы собирались, чтобы остановить «телемост» Россия-Украина, в действительностии не телемост, а засирание мозгов украинцев, прямая российская агитация через один из филиалов российской агитационной машины NewsOne», – заявил Билецкий.

Он призвал не радоваться тому, что эфир отменён.

«То, что он отменён, ещё ничего не значит, когда половина телеэфира сейчас принадлежит Медведчуку, не будем уже говорить про кумов – прямой агент России находится в Киеве и прекрасно себя чувствует. Я напомню, что Медведчук поднялся, купил все каналы, стал главным фактором в украинской политике не просто так, а за пять лет «панування» Порошенко, который прикрывался патриотическими лозунгами, а сам делал бизнес с Медведчуком…

Мы должны требовать от СНБО собираться сейчас и решать вопрос закрытия NewsOne, для этого есть все основания и решение Верховной Рады…Второе, что мы требуем, это арест и посадка Медведчука. Он – прямая пятая колонна и агент…Наши требования: СНБО, закрытие российских каналов и арест Медведчука, этого и будем добиваться. Слава Украине!» – призвал Андрей Билецкий.

«Путин-х#ло! Медведчук-го#но!» – кричали митингующие.

«Единственным форматом для переговоров с русскими оккупантами может быть только формат автоматные очереди! … Единственный формат, в которым мы можем говорить с русскими – это формат автоматной очереди!» – заорал в микрофон боевик нацистского батальона «Карпатская сич».

Закончили сборище пением украинского гимна.

Тем временем Генпрокуратура Украины зарегистрировала дело «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины» в связи с намерением телеканала «NewsOne» провести телемост с российским каналом «Россия 24».

«Причастные – от владельца канала до ведущего, опубликовавшего анонс – вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», – отметил у себя в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.