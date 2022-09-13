Формат «Рамштайн» скоро станет военно-политическим блоком – украинский дипломат

13.09.2022  21:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

То, что происходит в Рамштайне, может стать новой основой для построения Западной глобальной политики «мировой безопасности».

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что происходит в Рамштайне, может стать новой основой для построения Западной глобальной политики...

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«В Рамштайне присутствует и НАТО, и AUKUS, и страны Ближнего Востока. Это очень важно с точки зрения построения новой системы безопасности.

Ещё одна вещь, про которую надо сказать, НАТО — это военно-политический блок. «Рамштайн», пока ещё, всего лишь технологический. Потому что его задача запускать все механизмы.

Поэтому очевидно, что когда в его составе появляются люди с такой поставленной задачей, то очевидно, что «Рамштайн» всё более и более будет набирать характер военно-политического блока. А если это будет глобальная единица, то и – стратегическая. Вопросов стратегической обороны.

С моей точки зрения, это лишь вопрос времени, когда произойдёт наращивание роли того, что называется «формат Рамштайн», – высказался Бессмертный.

Отметим, что ранее его коллега Валерий Чалый уже выражал мнение, что фактически «формат Рамштайн» – это де-факто участие Украины в блоке НАТО в обход требований альянса.

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