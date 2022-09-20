Формат СВО закончится после референдумов – посол ЛНР в России
Переход Донбасса и освобождённых от ВСУ территорий Украины в состав РФ позволит в полном объёме использовать военные возможности российской армии вне формата спецоперации.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Референдум – это юридическая процедура, которая позволяет перевести территории Донбасса, возможно, сейчас речь идёт и о других освобождённых территориях в юрисдикцию РФ. Это позволяет по полной использовать военные возможности. Речь идёт о том, что это не ограниченные возможности СВО, это возможность полноценно использовать армию РФ, которая подготовлена, оснащена и имеет высокие технические характеристики.
Это возможность распространить полную юрисдикцию на полноценное, прозрачное право на освобожденных территорий и сделать их полноценными и равными со всей остальной территорией РФ», – сказал Мирошник.
«Если Запорожье, Донецкую область примут в ещё не отвоёванных полных границах, будет понятно за что продолжается война. За свою землю», – добавляет к резонам, озвученным Мирошником писатель и политик Захар Прилепин.
Спасибо!
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