Формат СВО закончится после референдумов – посол ЛНР в России

20.09.2022  20:33 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 318
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Переход Донбасса и освобождённых от ВСУ территорий Украины в состав РФ позволит в полном объёме использовать военные возможности российской армии вне формата спецоперации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.



«Референдум – это юридическая процедура, которая позволяет перевести территории Донбасса, возможно, сейчас речь идёт и о других освобождённых территориях в юрисдикцию РФ. Это позволяет по полной использовать военные возможности. Речь идёт о том, что это не ограниченные возможности СВО, это возможность полноценно использовать армию РФ, которая подготовлена, оснащена и имеет высокие технические характеристики.

Это возможность распространить полную юрисдикцию на полноценное, прозрачное право на освобожденных территорий и сделать их полноценными и равными со всей остальной территорией РФ», – сказал Мирошник.

«Если Запорожье, Донецкую область примут в ещё не отвоёванных полных границах, будет понятно за что продолжается война. За свою землю», – добавляет к резонам, озвученным Мирошником писатель и политик Захар Прилепин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть