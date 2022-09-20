Формат СВО закончится после референдумов – посол ЛНР в России

Переход Донбасса и освобождённых от ВСУ территорий Украины в состав РФ позволит в полном объёме использовать военные возможности российской армии вне формата спецоперации.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Референдум – это юридическая процедура, которая позволяет перевести территории Донбасса, возможно, сейчас речь идёт и о других освобождённых территориях в юрисдикцию РФ. Это позволяет по полной использовать военные возможности. Речь идёт о том, что это не ограниченные возможности СВО, это возможность полноценно использовать армию РФ, которая подготовлена, оснащена и имеет высокие технические характеристики.

Это возможность распространить полную юрисдикцию на полноценное, прозрачное право на освобожденных территорий и сделать их полноценными и равными со всей остальной территорией РФ», – сказал Мирошник.