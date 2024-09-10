Формируется новый котел для ВСУ – Бутусов

Российские войска сбавили темпы наступления на Покровск, но вместе с тем ускорились южнее, начав бои за господствующее плато Донбасе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная цель россиян – захватить Горняк, населенный пункт, и после этого вы видите, какое тут вырисовывается оперативное окружение на карте. Наши войска держат выступ – враг настолько стремительно продвинулся и наступает из района Калиново-Мемрик, захватил Галицыновку, уже ведет бои за Украинск и подошел к Горняку.

Горняк известен тем, что это – наивысшее плато на Донбассе. Оно является господствующим для того, чтобы враг мог продвигаться дальше. Ситуация тут очень тяжелая – если на направлении Покровска враг притормозил, то тут как раз идут основные пополнения маршевые, они тут, пользуются очень слабым управлением 59-й мотопехотной бригады. К сожалению, мы тут видим полное нежелание смотреть в глаза реальности, непонимание реальной обстановки и проблем в войсках», – заявил Бутусов.