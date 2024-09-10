Формируется новый котел для ВСУ – Бутусов

Анатолий Лапин.  
10.09.2024 10:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1348
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российские войска сбавили темпы наступления на Покровск, но вместе с тем ускорились южнее, начав бои за господствующее плато Донбасе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска сбавили темпы наступления на Покровск, но вместе с тем ускорились южнее, начав...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Основная цель россиян – захватить Горняк, населенный пункт, и после этого вы видите, какое тут вырисовывается оперативное окружение на карте. Наши войска держат выступ – враг настолько стремительно продвинулся и наступает из района Калиново-Мемрик, захватил Галицыновку, уже ведет бои за Украинск и подошел к Горняку.

Горняк известен тем, что это – наивысшее плато на Донбассе. Оно является господствующим для того, чтобы враг мог продвигаться дальше. Ситуация тут очень тяжелая – если на направлении Покровска враг притормозил, то тут как раз идут основные пополнения маршевые, они тут, пользуются очень слабым управлением 59-й мотопехотной бригады. К сожалению, мы тут видим полное нежелание смотреть в глаза реальности, непонимание реальной обстановки и проблем в войсках», – заявил Бутусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть