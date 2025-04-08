Формула безопасности на Чёрном море полностью исключает существование киевского режима – офицер флота
Чёрному морю нужно вернуть статус зоны безопасного мореплавания, как это было после Второй Мировой войны. Этому способствует начавшийся диалог США-РФ, но противится киевский режим.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Контроль за ситуацией нами как осуществлялся, так и осуществляется. Может быть, в некоторой степени наши возможности изменились, мягко говоря, но в радиотехническом плане мы контролируем надводную часть, мы знаем, что находится в воздухе, мы способны контролировать всё судоходство на поверхности и в значительной мере контролируем то, что находится под водой.
Поэтому санитарная зона в должна выглядеть в том качестве, что не должно находиться каких-то посторонних военных сил. Чёрное море очень маленькое, особенно с точки зрения применения современных типов оружия.
И в этой связи нужно вернуться к принципам, которые существовали до 2014 года, когда и Турция, как один из основных игроков, и мы, плюс другие страны тоже разделяли эти взгляды, что мы можем силами черноморских государств осуществлять контроль над происходящим и обеспечивать безопасность. Я думаю, так и будет. Мы обойдёмся без каких-либо сил», – подчеркнул эксперт.
При доброй воле и взаимопонимании причерноморских стран – вполне по силам сделать Чёрное море зоной мира, как это было после Второй Мировой войны.
«Поэтому вернуться к той ситуации с точки зрения отсутствия напряжённости – вполне реально. Главное – взаимопонимание. С учётом потепления российско-американских отношений, препятствие на сегодняшний день – это прекращение деятельности киевского режима в том «зеленковском» исполнении, которое есть на сегодняшний день», – заключил Горбачёв.
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